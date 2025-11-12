Puente avanza una "solución favorable" para el AVE en Toledo y los estudios de impacto ambiental en otros dos tramos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado una "solución favorable" próxima para desencallar el paso por Toledo del trazado de alta velocidad entre Madrid, Extremadura y Lisboa. También ha avanzado que los estudios para evaluar la declaración de impacto ambiental de los otros dos tramos que discurren por la provincia estarán listos antes de final de año.

En la dirección de lo expresado hace una semana por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el titular del Gobierno ha asegurado que el paso por la capital es el "punto más complejo" de los que presenta el trazado y ha reconocido conversaciones con la Junta sobre las que se ha mostrado "optimista" para que "pronto" se produzca una "solución favorable".

En este sentido, cabe recordar que EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ya avanzó que el acuerdo entre ambas administraciones pasa por la construcción de una segunda estación en la capital, en el entorno del Polígono, que dejará la actual de Santa Bárbara para cubrir el servicio Avant Toledo-Madrid.

En cuanto a los tramos Torrijos-Talavera de la Reina y Talavera de la Reina-Oropesa, cuyos trazados ya están totalmente despejados, ha confiado que "antes de fin de año" estén listos los estudios informativos para la declaración de impacto ambiental.

Puente ha dado estos detalles por la interpelación urgente que ha recibido en el Congreso de los Diputados por parte de Marina Velarde, diputada de Podemos. En su alocución, ha desgranado que la línea entrará en servicio de manera progresiva, según "cada tramo se vaya acabando y se vayan añadiendo intercambiadores".

Dentro de los plazos que maneja el ministerio ha apuntado que entre abril y junio de 2026 está prevista la entrada en servicio de los primeros trenes a "300 kilómetros por hora".

De esta manera, ha puntualizado que los trenes por Extremadura, desde Talayuela (Cáceres) hasta Badajoz, discurrirán a alta velocidad dentro de unos meses, aunque se demore hasta 2030 en los tramos por Castilla-La Mancha y hasta 2034 de Badajoz a Lisboa.

Puente ha recordado que los convoyes ya han circulado a 300 kilómetros por hora en pruebas y que la próxima primavera terminará la puesta a punto del sistema de gestión de tráfico ferroviario ERTMS-2 en esos tramos.

Por último, cuando Velarde le ha reprochado que la línea Madrid-Lisboa no estará operativa hasta 2034, el ministro ha apuntado que este plazo se debe a que el Gobierno portugués ha decidido "priorizar" la conexión Lisboa-Oporto, pero que la parte española estará lista en 2030.