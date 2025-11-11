El embarcadero de piraguas del Tajo en Toledo estará listo en junio de 2026: las riberas se reforestarán con 1.350 árboles

La actuación contempla mantener la noria del parque de Safont pero se demolerán los pilares y el canal.

Un nuevo impulso para renaturalizar y revitalizar el río Tajo, en este caso en la zona este de la ciudad. El Ayuntamiento de Toledo ha presentado este martes el proyecto de recuperación y reducción del riesgo de inundaciones del Tajo a su paso por Toledo que contempla la creación de un embarcadero para piraguas y otras prácticas deportivas en la zona cercana al meandro frente al camino natural Palacio de Galiana, que discurre paralelo a la A-42 en sentido Ciudad Real.

El proyecto cuenta con un presupuesto próximo a los 2,5 millones de euros y está financiado con fondos europeos Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las obras ya han empezado y está previsto que el muelle esté listo en junio de 2026, tras la ampliación del plazo previsto en abril, y también contempla la plantación de 1.350 árboles para reforestar la zona. El acceso para los usuarios se hará desde la rotonda de la Guardia Civil, junto al Salto del Caballo, por un camino de aproximadamente dos kilómetros que se adecentará para tal fin.

Plano de la zona intervenida.

El concejal de Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha presentado el proyecto junto a la arquitecta municipal y responsable de la actuación, Virginia Cavia, y el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado.

Lozano ha indicado que “por primera vez en décadas vamos a poder ir más allá de las sendas y acercarnos a la vida del propio caudal del Tajo”, al tiempo que ha destacado la construcción de un nuevo embarcadero que permitirá “disfrutar del río como espacio de ocio y deporte, con actividades como el piragüismo, en un tramo perfectamente navegable de unos diez kilómetros”.

Detalles de la actuación, que también busca reducir el riesgo de inundación.

Zona del Granadal, parque de Safont...

El proyecto contempla actuaciones desde la zona del Granadal hasta las inmediaciones de la autovía de circunvalación, abarcando la margen este del río y entre los objetivos principales se encuentran la recuperación ecológica del entorno, la protección frente a crecidas mediante escolleras y refuerzos naturales, y la creación de una nueva masa arbórea con la plantación de 1.350 árboles.

Virginia Cavia ha explicado que el proyecto de ‘Renace Tajo’ incluye medidas de control de erosión, mejora del ecosistema ripario y creación de nueva vegetación autóctona para reforzar la estabilidad de las riberas.

El concejal Rubén Lozano custodiado por la arquitecta Virginia Cavia y el edil Florentino Delgado.

De hecho, entre las actuaciones que se van a desarrollar en los próximos meses se contempla la eliminación del canal de la noria del parque de Safont, “una infraestructura que nunca llegó a funcionar, para devolver al entorno una forma más natural”, aunque se mantendrá la noria por ser "muy simbólica".

Además se va a reconfigurar el estanque existente, “que adoptará una forma naturalizada, además del tratamiento de aguas de escorrentía mediante sistemas de drenaje sostenible en el aparcamiento de Safont con el objetivo de reducir la contaminación de agua que llega al río”.

El estanque existente se va a reconfigurar.

Eliminar especies invasoras

Por otro lado, también ha explicado que se va a construir una pasarela de madera que mejorará la accesibilidad entre ambas márgenes a la altura del puente de Azarquiel y se instalará un embarcadero bajo el puente de la autovía, en una zona de fácil acceso y escasa vegetación, “ideal para las actividades náuticas”.

Además, en cuanto a la masa arbórea, se van a eliminar especies invasoras como los ailantos y se reemplazarán por árboles autóctonos, según recomiendan estudios técnicos individualizados que valoran el estado y la edad de cada ejemplar existente.

La iniciativa incorpora una estrategia de participación y cogobernanza que busca implicar a la ciudadanía en el cuidado y gestión del entorno fluvial. De hecho, ya se ha constituido un ‘Grupo Motor Verde’, integrado por diferentes asociaciones de la ciudad, la Confederación Hidrográfica del Tajo y diferentes áreas municipales, “que servirá para dar continuidad a la participación ciudadana más allá de la ejecución de la obra”.