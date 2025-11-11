La Diputación de Toledo refuerza su compromiso con las oportunidades de empleo a través del Taller+ 'Quismondo Activo'

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado Quismondo para conocer de cerca el trabajo que desarrolla el Taller+ 'Quismondo Activo', acompañada por el alcalde del municipio y diputado provincial, José Eugenio del Castillo, el diputado de Promoción del Empleo, Pablo Barroso, y miembros del equipo técnico del programa.

Este proyecto, centrado en la especialidad de saneamiento y pintura en instalaciones municipales forma parte de los 20 Talleres+ que gestiona la Diputación de Toledo en la provincia en 2025, en colaboración con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades, permitiendo a un grupo de vecinos desempleados combinar formación teórica con trabajo remunerado en actuaciones de interés comunitario.

Durante el recorrido, Cedillo, Del Castillo y Barroso visitaron varias de las siete unidades de obra que el taller ha ejecutado en el municipio, comprobando el resultado de unos trabajos que, además de su valor formativo, han mejorado numerosos espacios públicos.

Entre las actuaciones destacan la rehabilitación integral de la Piscina Municipal, donde se han limpiado y pintado fachadas, restaurado vestuarios y tratado elementos metálicos; la restauración del mobiliario urbano --bancos, fuentes y balizas-- en plazas y calles emblemáticas; y la reforma del CEIP Pedro Zamorano, en la que se han renovado aulas, comedor, muros y zonas de recreo con nuevas pinturas y juegos infantiles.

También se ha transformado la parada de autobús, ahora más vistosa gracias a la incorporación del escudo municipal pintado a mano; se ha mejorado el Centro de Salud, con trabajos de acondicionamiento en zonas de paso y fachada exterior; y se ha renovado el Centro Social Polivalente, donde se aplicaron acabados decorativos y se rehabilitaron los accesos y el salón de actos.

La última unidad de obra se desarrolla en el Club Deportivo Quismondo, con intervenciones estructurales y de fontanería, ha informado la Diputación en un comunicado.

La presidenta provincial ha querido destacar el valor social de estos programas, que "ofrecen una oportunidad laboral real mientras se mejora el entorno urbano y se fortalecen las capacidades de quienes participan", y agradeció la implicación del personal técnico y docente que guía el aprendizaje de los alumnos.

Por su parte, José Eugenio del Castillo ha señalado que el paso del Taller+ por Quismondo "ha dejado huella en el municipio, tanto en las instalaciones que se han recuperado como en la experiencia profesional que adquieren los vecinos que participan", y ha agradecido la colaboración institucional que hace posible este tipo de proyectos.