Una hotelera canaria compra al Estado el castillo de Maqueda por 3,25 millones para abrir un hotel con SPA y eventos

El histórico castillo de Maqueda (Toledo), del siglo X, cambiará pronto de manos y de propósito. La empresa hotelera Amcotur, con base en Tenerife y con experiencia previa en la rehabilitación de castillos como alojamientos turísticos, ha cerrado la compra de esta fortaleza medieval al Ministerio del Interior por un total de 3,25 millones de euros.

Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el portavoz de la compañía, Javier Algarra, quien ha detallado que el objetivo es transformar el emblemático inmueble en "un moderno" hotel de cuatro estrellas que albergue un SPA con piscina, un restaurante, y espacios para eventos, congresos y conferencias.

La cantidad de la compraventa es idéntica a "la tasación pública del inmueble", un detalle significativo ya que el castillo había quedado desierto en más de diez intentos anteriores de subasta por parte del Estado, que llegó a pedir casi diez millones de euros por su adquisición.

La venta finalmente se ha realizado por el precio estricto de su valoración, poniendo fin a un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la fortaleza, que lleva cerrada años y cuya solución no conseguía ver la luz tras intentos fallidos.

"Dará vida a la zona, a la comarca, y es un proyecto casi romántico, para recuperar una fortaleza de gran valor", subraya Javier Algarra.

La hoja de ruta de Amcotur pasa por una "intervención integral" del castillo, con una duración estimada de "aproximadamente dos años de trabajo". Aunque el proyecto de rehabilitación aún no está redactado, Algarra adelanta que será "complejo y costoso".

Uno de los puntos clave será la restauración de la muralla, que el portavoz califica de "preciosidad de fortaleza" y que requiere un gran esfuerzo económico y técnico. Además, se deberá adecuar la construcción de hormigón que se levantó en el interior en el pasado, pensada inicialmente para un museo de la Guardia Civil, que finalmente no vio la luz.

Algarra insiste en el que el objetivo principal es abrir un hotel de cuatro estrellas, lo más moderno y avanzado posible, pero respetando siempre la estructura medieval del castillo. Los servicios previstos son hotel, SPA con piscina, restaurante, sala de conferencias y desarrollo de eventos.

Experiencia en el sector patrimonial

Amcotur no es nueva en este tipo de desafíos. "Tenemos experiencia en castillos porque uno lo tenemos en Olmillos de Sasamón, en Burgos,, del siglo XV, y lo rehabilitamos en los años 2000", explica Algarra, destacando la vocación de la compañía por "buscar alojamientos especiales y bonitos y ayudar a conservar el patrimonio nacional".

La motivación, más allá de la rentabilidad como negocio de hostelería, tiene un componente "romántico", según el portavoz. "Ves que está cerrado sin uso y es una cuestión más romántica que otra cosa", insiste, lamentando que una "preciosidad de fortaleza" esté desaprovechada.

La noticia se espera que sea "muy bien recibida por municipios de la comarca", pues la apertura del hotel y el centro de eventos supondrá un "notable impulso económico y de actividad" para Maqueda y sus alrededores.

Los datos históricos del edificio

El castillo data al menos del siglo X, ya que hay constancia que en el año 981 Almanzor aumentó una fortaleza preexistente. Tomado por el rey Alfonso VI, pasó a manos de Alfonso Yáñez en 1153, hasta que fue cedido a la Orden de Calatrava en 1157.

En el siglo XV fue reedificado casi por completo, respetando únicamente la torre de los Palazuelos en la que se decía que se alojó la reina Isabel la Católica. En la actualidad es propiedad del Ministerio del Interior, albergando hasta hace poco un cuartel de la Guardia Civil.

En marzo de 2013, el Estado sacó a subasta el edificio, que se ha materializado en estos momentos a falta de formalizar la compraventa.