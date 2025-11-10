Las cofradías buscan reubicar dentro de la Catedral de Toledo los pasos de la Semana Santa: "Hay que buscar una solución"

El recién reelegido presidente de la Junta de Cofradías de Toledo, Juan Carlos Sánchez, ha afirmado que están abordando con el cabildo de la Catedral reubicar, en principio dentro del templo primado, los pasos de Semana Santa que habitualmente están en el trascoro y que en 2026 no podrán estar ahí debido al montaje de la exposición del VIII Centenario de la Catedral.

La exposición 'Primada' se inaugurará en mayo, pero su montaje va a comenzar antes de Semana Santa, lo que ha motivado que los pasos que habitualmente se ubican en la zona de la seo metropolitana, que estará ocupada por la instalación, tengan que reubicarse: El Cautivo, La Virgen del Amparo y el Cristo de la Vega.

En declaraciones a EFE, Juan Carlos Sánchez ha explicado que el objetivo es buscar "una solución satisfactoria para todos" y ha dejado claro que "en principio" se estudia reubicar los pasos en otro lugar del templo primado.

"Lo que nos ha trasladado el cabildo es buscar una solución, de reubicación primero. Si no se puede reubicar, porque viéramos que es imposible, sería buscar una solución alternativa, pero en principio hay que buscar una solución de reubicación" dentro de la Catedral, ha expuesto.

Reunión con el arzobispo

El presidente ha manifestado que están hablando con el cabildo y también van a solicitar una reunión con el arzobispo, Francisco Cerro, con el objetivo de "consensuar un acuerdo entre todos".

"La catedral nunca ha tenido el ánimo de decir 'aquí no van a poder estar las imágenes'. Esa no es la idea fundamental", ha dicho Sánchez, quien ha añadido que lo que se ha planteado es "vamos a buscar una solución porque ese espacio va a estar ocupado por una exposición".

Sánchez ha subrayado que queda "mucho tiempo" hasta Semana Santa, pero también ha indicado que "lo que está claro es que hay que buscar una solución".

Un segundo mandato para consolidar proyectos

En cuanto a su reelección como presidente de la Junta de Cofradías, esta pasada semana, ha señalado que su proyecto es de continuidad y de consolidar proyectos que ha iniciado en el primer periodo, en los tres pasados años.

El objetivo es que los proyectos iniciados "se consoliden y sean duraderos en el tiempo", ha manifestado el presidente de la Junta de Cofradías de Toledo, que persigue que la Semana Santa "funcione como queremos".

La Semana Santa de Toledo, declarada de Interés Turístico Internacional en 2014, cuenta con más de 6.000 cofrades.

La exposición 'Primada', ocupará un total de 2.000 metros cuadrados en la Catedral y estará formada por 350 obras de arte, la mitad de las cuales no han figurado con anterioridad en ninguna muestra.