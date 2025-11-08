Más de 2.500 personas han participado ya en las experiencias de los castillos que impulsa la Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, ha celebrado esta mañana el primer turno de la experiencia correspondiente a noviembre del programa '12 meses, 12 experiencias', que en esta ocasión tiene como escenario el Castillo de Oropesa.

240 personas participarán en esta jornada, que vuelve a poner de manifiesto el compromiso de la institución con la promoción del patrimonio histórico y cultural de la provincia, acercando la historia, la música y la gastronomía a los visitantes.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, junto a los diputados provinciales Pablo Barroso, Pedro Díaz y Tita García, el alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, y alcaldes de la comarca, han acompañado a los participantes.

Joaquín Romera y Rubén Zapardiel en el castillo de Oropesa. Diputación de Toledo

Joaquín Romera ha subrayado que "esta experiencia va a continuar el año que viene. Hoy es el penúltimo de los 12 castillos, pues acabamos en diciembre en Almonacid".

También ha anunciado que el castillo de Oropesa volverá a ser protagonista en 2026. Por su parte, el alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, ha querido agradecer a la Diputación y a los técnicos de la Institución que hayan elegido Oropesa para participar de este proyecto.

"Creo que es importante dar a conocer todos los monumentos que tenemos en nuestra provincia; siempre respetando el pasado, pero siempre mirando al futuro", ha reseñado Zapardiel.

La actividad ha comenzado a las 11:00 horas con una visita teatralizada por el interior del castillo y su villa medieval, amenizada con música medieval a cargo de la Asociación Musical Veritas Nostra de Oropesa.

Tras el recorrido, los asistentes han disfrutado de una cata de vinos y maridaje dirigida por la sumiller Isabel Peces junto a Mocca Catering by Valentín, de Talavera de la Reina, con la actuación del grupo La Triunvirata.

El segundo itinerario de mañana, también para 80 personas, incluirá una visita guiada por la localidad y el interior del castillo a cargo de la técnico y guía oficial de la oficina de turismo de Oropesa, seguida de una cata de vinos y maridaje ofrecida por Delerio Res, con música del guitarrista Iván Goncharuck de la Asociación Momentum String de Toledo.

El programa '12 meses, 12 experiencias' se consolida como una iniciativa de gran éxito, que ya ha contado con más de 2.500 participantes en las visitas a los castillos de la provincia y más de 15.000 personas en lista de espera.

En el caso de Oropesa, además de la alta participación de toledanos, se han registrado solicitudes de visitantes procedentes de la Comunidad de Madrid y de provincias como Ciudad Real, Cáceres, Ávila, Granada, Salamanca o Canarias, lo que demuestra el alcance nacional del proyecto.