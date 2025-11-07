Toledo reúne a las Ciudades Patrimonio 11 años después y estrecha lazos para la gestión cultural y patrimonial

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha reforzado su alianza con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) en una reunión que ha tenido lugar este viernes en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo. El encuentro, que ha reunido a las universidades con campus en ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, lo ha presidido el alcalde de Toledo y presidente de la comisión de Cultura del Grupo, Carlos Velázquez.

El presidente del colectivo y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado el carácter histórico de este encuentro, que refuerza la alianza entre las ciudades y las universidades. Mazarías lo ha señalado como "un punto de partida operativo para desarrollar proyectos concretos entre universidades y municipios", orientados a la gestión sostenible del turismo, la conservación del patrimonio, la digitalización y la adaptación al cambio climático.

Velázquez, por su parte, ha subrayado el convenio firmado entre el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, al considerarlo esencial para generar sinergias e impulsar proyectos conjuntos en materia de conservación del patrimonio, sostenibilidad y desarrollo urbano.

Encuentro en la sala capitular.

Comisión Ejecutiva del Grupo.

El presidente del grupo de universidades vinculadas a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad dentro de la CRUE y rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López, ha destacado la necesidad de construir un futuro sostenible desde el conocimiento y el patrimonio.

López ha afirmado que "las ciudades y las universidades compartimos una misión común: preservar el pasado para construir un futuro más inclusivo", señalando que el convenio firmado es una oportunidad para generar un ecosistema de aprendizaje mutuo y fortalecer la identidad y la proyección internacional de las ciudades.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde, ha expresado su satisfacción porque esta reunión se celebre en Toledo , manifestando la relevancia de este grupo de trabajo que pretende "poner en común intereses y estrategias para la conservación del patrimonio histórico y cultural, así como para promover un modelo de universidad comprometida con su entorno patrimonial".

Julián Garde, José Mazarías y Carlos Velázquez.

Garde ha señalado que esta "es la primera reunión que celebramos tras la firma del convenio entre el Grupo y las universidades", y que quieren que sirva para generar iniciativas útiles para las ciudades, las universidades y, sobre todo, para la ciudadanía. Velázquez agradeció al rector de la UCLM "su implicación y liderazgo para hacer posible este encuentro nacional".

Las líneas de trabajo

Entre las líneas de trabajo que se destacan se encuentran la formación de profesionales especializados en gestión del patrimonio , la creación de un observatorio universitario sobre patrimonio y sostenibilidad , la organización de foros anuales de intercambio de conocimiento y la puesta en marcha de proyectos piloto de innovación urbana.

El encuentro servirá para abordar los principales proyectos conjuntos en materia de preservación del patrimonio, sostenibilidad cultural, educación y turismo responsable.

Año de aniversarios

El alcalde Carlos Velázquez ha señalado que esta reunión se celebra en un momento "muy especial tanto para el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, como para Toledo", ya que coincide con el inicio de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que tuvo lugar el 26 de noviembre de 1986.

Además, la cita coincide con otra efeméride relevante: los 40 años de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuya primera promoción se remonta a 1985. Velázquez ha asegurado que "no podíamos iniciar este mes de noviembre de mejor manera" , celebrando la reunión en un momento de celebración compartida con la UCLM, una institución que "ha transformado Castilla-La Mancha".

Por su parte, Mazarías ha añadido que en el año 2025 también se han cumplido 40 años de las tres primeras declaraciones de ciudades Patrimonio de la Humanidad: Santiago de Compostela, Ávila y Segovia. Además, se cumplen los 30 años de la constitución del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en 1993 , una asociación sin ánimo de lucro y declarada por el Ministerio del Interior de Utilidad Pública. El Grupo se creó con la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades.

Visita para conocer la regeneración urbana del Corral de Don Diego, Salón Rico y las nuevas viviendas de la EMV.

Capital cultural 2031

Velázquez ha recordado que "hacía once años, desde 2014, que el Grupo no celebraba una Asamblea en Toledo". La celebración de la Asamblea, que llega en un contexto en el que Toledo se encuentra inmersa en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 , refuerza el papel de la ciudad como referente del patrimonio histórico, la investigación y la sostenibilidad.

La Asamblea incluye a las cinco ciudades de la Comisión Ejecutiva , junto a los alcaldes y alcaldesas de Alcalá de Henares (Judith Piquet), Ávila (Jesús Manuel Sánchez Cabrera), Baeza (Pedro Cabrera), Cáceres (Rafael Mateos), Córdoba (José María Bellido), Cuenca (Darío Dolz), Ibiza/Eivissa (Rafael Triguero), Mérida (Antonio Rodríguez Osuna), Salamanca (Carlos G. Carbayo) y San Cristóbal de La Laguna (Luis Yeray Gutiérrez).