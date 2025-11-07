Adrián (23 años), repartidor de paquetes en Toledo: "Trabajo 9 horas y a veces subo 40 escaleras, pero no me quejo"

En las calles de Toledo se cruzan a diario muchas personas, pero pocos saben que el chico que les lleva los paquetes a casa es un futbolista semiprofesional. Él es Adrián García Gaitán, un joven toledano de 23 años que combina su trabajo como repartidor en la empresa Gatalogistic con ser jugador del filial del C.D. Toledo en la categoría Primera Autonómica Preferente.

Desde hace casi un año, su día arranca muy temprano en el polígono industrial de la capital regional . "Llego sobre las ocho de la mañana al almacén y desde allí gestionamos los pedidos y nos asignan la ruta y los paquetes según la procedencia", cuenta en conversaciones con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Su principal desempeño no es otro que entregar y recoger pedidos en la ciudad de Toledo y alrededores, haciendo un amplio recorrido por el laberinto de calles del casco histórico que ya conoce casi de memoria. La jornada laboral de Gaitán suele ser de nueve horas (de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas) aunque esclarece que en el sector de la paquetería los horarios "son muy variables debido a la demanda".

Furgoneta de trabajo de Adrián.

Esta profesión le deja el tiempo justo para su otra vida fuera de los paquetes: el fútbol. "Salgo del trabajo y voy directo al campo o al gimnasio a entrenar. A veces pienso que no tengo vida porque llego a casa a las once de la noche y al día siguiente me toca madrugar", relata.

Un modo de vida que requiere un gran desempeño físico: "Hay días que subo 40 escaleras y acabo hecho polvo. Intento mantenerme bien porque el fútbol también exige".

Las grandes multinacionales como Amazon son muy exigentes en las rutas y pueden establecer un reparto diario de 300 o 400 paquetes en grandes ciudades. En cambio, en Gatalogistic, la entidad toledana de logística y transporte a la que pertenece Gaitán la realidad es muy distinta.

Adrián García Gaitán en un partido con el filial del C.D.Toledo.

"Suelo hacer una media de diez paquetes al día aunque en épocas como Black Friday o Navidad el volumen se duplica o triplica", afirma. En este sector Adrián tiene claro que la clave está en la planificación. "El truco está en organizarse bien y en intentar dejar los pedidos en buenas manos, ya sea en el propio destinatario o un vecino o conocido", explica.

El salario medio de un repartidor en España ronda los 1.290 euros netos mensuales, unos 24.200 euros brutos anuales, según el portal de empleo Jobted. Este sueldo puede variar dependiendo de la empresa, la experiencia, las horas extra y el tipo de contrato.

"Lo que mejoraría sería fijar un horario límite para repartir: ahora parece que estamos disponibles las 24 horas", lamenta el joven toledano. La entrada en vigor de la 'Ley Rider' en agosto de 2021 obligó a grandes plataformas digitales a contratar a los repartidores como asalariados, aportándoles cierta estabilidad laboral.

Anteriormente, la mayoría de 'carteros de paquetes' en nuestro país estaban dados de alta como autónomos, lo que propiciaba que sus ingresos fuesen ligados al volumen de entregas y, además, los gastos de combustible, vehículo y demás corrían a su cuenta.

A pesar de la llegada de esta normativa, los principales sindicatos del sector de la logística siguen reclamando mejoras como horarios más fijos, menos presión por rendimiento y mayor protección social para los empleados.

En cambio, la realidad laboral de Gaitán es más positiva, ya que es un empleado por cuenta ajena que goza de un contrato y unas condiciones laborales correctas. "No me quejo porque las horas extras me las pagan y nunca he tenido ningún problema. Estoy contento", afirma.

Cierto es que la profesión de repartidor ha dejado de ser un oficio precario, pero el auge del comercio electrónico ha multiplicado la demanda y con ello la presión por la productividad. Mientras tanto, Adrián García Gaitán seguirá llamando a los timbres para dejarte tu paquete con una sonrisa mientras sueña con convertirse en un jugador profesional de fútbol.