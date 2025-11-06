El PP deja en el aire con su abstención la instalación de una noria panorámica en Toledo propuesta por Vox

El PP y Vox han utilizado su mayoría aritmética en el Pleno para evidenciar músculo y aprobar juntos 18 de sus 20 iniciativas.

El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha concluido este jueves la segunda sesión del Debate sobre el Estado del Municipio con la aprobación de 22 propuestas de las 40 presentadas por los grupos municipales, un máximo de diez por partido. La votación ha evidenciado la capacidad de la coalición de gobierno PP y Vox con mayoría absoluta, pero también la disparidad de criterios en algunos asuntos en el seno del bipartito.

Una de las iniciativas más destacadas, presentada por Vox, no ha logrado prosperar debido a la actitud de su socio. La propuesta de instalar una noria panorámica en la Vega Baja no se ha aprobado debido a que el PP de Carlos Velázquez ha optado por la abstención junto al rechazo de la oposición. Los cuatro ediles de la formación de extrema derecha se han quedado solos.

No obstante, Vox ha conseguido sacar adelante ocho de sus diez propuestas. Entre las que prosperaron se encuentran la exigencia de un trato fiscal beneficioso para las familias numerosas, la solicitud a la Junta para concluir el expediente BIC del damasquinado y la oposición al cierre de los hospitales del Valle y Provincial. También fue aprobada la medida para facilitar un local a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Fábrica de Armas, con el voto en contra de los grupos de la izquierda, PSOE e IU.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presdido la segunda sesión del Debate centrada en la votación de propuestas.

La actuación integral en la calle Coronel Baeza, una iniciativa impulsada por el PP, ha logrado un respaldo transversal. La remodelación, que implica mejoras en saneamiento y telecomunicaciones, se ha aprobado con los votos favorables del PP, el PSOE y Vox, mientras que IU se ha abstenido.

El PP ha conseguido sacar adelante sus diez propuestas. Seis de ellas han contado con el apoyo conjunto de PP, Vox y PSOE , incluyendo la exigencia para revisar la exclusión de Toledo de los fondos EDIL por parte del Ministerio de Hacienda; la solicitud de liberalización del peaje de la AP-41 y la restauración de la Puerta de Bisagra. El grupo también ha conseguido respaldo para la creación de un nuevo consultorio médico para Valparaíso, La Legua y Vistahermosa.

Rechazo íntegro al PSOE

El Pleno ha rechazado las diez iniciativas presentadas por el PSOE. La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha calificado el voto del gobierno local de “sectario y partidista”, lamentando el rechazo a medidas enfocadas en la mejora diaria de la ciudad.

Entre las iniciativas desestimadas, se contaban un Plan de Vivienda asequible, la recuperación de la Concejalía de Igualdad, el impulso de la Ronda Sureste y la gratuidad del autobús urbano hasta los 16 años, y medidas para reforzar la limpieza y retirar el amianto.

Noelia de la Cruz, del PSOE.

Txema Fernández, de Izquierda Unida.

Tres 'plenos' de IU

Por su parte, Izquierda Unida ha logrado que tres de sus propuestas sean aprobadas por unanimidad. Estas se centraron en la reducción de velocidad a 50 km/h en las vías TO-20 y TO-21, la accesibilidad en bibliotecas con puntos de lectura fácil y la instalación de megafonía en autobuses urbanos. Adicionalmente, una cuarta iniciativa para mejorar la retirada de excrementos caninos fue aprobada con el apoyo del PSOE y PP, y el voto en contra de Vox.