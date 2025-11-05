La Junta amplía las obras del nuevo encauzamiento de Cobisa para prevenir "todavía más" futuras inundaciones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el proyecto de encauzamiento del arroyo de la Degollada en el municipio de Cobisa (Toledo), con una segunda fase que se ejecutará en 2026. El objetivo es "reforzar todavía más la seguridad hídrica y prevenir futuras inundaciones" en el municipio.

Así lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha informado que la nueva actuación contará con una inversión de 1,3 millones de euros, que será financiada con fondos propios de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento.

La obra permitirá dar una solución definitiva a la canalización por debajo de la rotonda de enlace de la autovía CM-40 con la carretera TO-3100, a la salida del municipio. Y completará todo el proyecto del nuevo encauzamiento del arroyo cuyo cauce discurre por el núcleo urbano.

En total, la intervención contará con una inversión de 7,7 millones de euros, destinados a poner fin a episodios de inundaciones como el que se dio en el municipio en 2021, que arrasó un centenar de viviendas y cuatro decenas de coches. Unas riadas que, aunque de menor gravedad, se han dado asiduamente en los últimos años cuando se producen lluvias intensas.

"Con esta segunda fase consolidamos un proyecto esencial para la protección de las vecinas y vecinos de Cobisa, reforzando la seguridad hídrica y apostando por infraestructuras resilientes y adaptadas al cambio climático", ha asegurado la consejera.

Proyecto

Gómez ha explicado que en estos momentos se está desarrollando una primera fase que comprende un nuevo encauzamiento del arroyo de la Degollada en tramo urbano. La previsión es que termine para mayo de 2026.

Supondrá la ampliación de la capacidad de la canalización actual que está siendo sustituida por una canalización con marcos de hormigón de entre tres y cinco metros. La obra se ha dividido en varios tramos diferenciados para optimizar su ejecución y asegurar la efectividad de cada segmento.

De esta forma, la nueva canalización seguirá un recorrido de casi dos kilómetros con la segunda fase, atravesando puntos clave del municipio como el Camino de la Dehesilla, la calle Veguilla o la travesía hacia la carretera de Toledo hasta terminar aguas abajo de la antigua Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cobisa y volviendo al cauce natural del arroyo.

Asimismo, se está construyendo un arenero que permitirá retener grandes sólidos y acumular la arena en el mismo, de forma que el agua que entre en el encauzamiento tenga los mínimos sólidos posibles.