La Delegación Provincial de Agricultura de la Junta es inaugurada en Toledo tras su reforma

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha inaugurado la reforma de las instalaciones de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Toledo, con el objetivo de mejorar la atención al sector agropecuario y reforzar el compromiso de la Junta con los agricultores y ganaderos de la provincia.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, acompañado por el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, y la delegada provincial de Agricultura, Elena Martín, ha destacado durante la visita que esta actuación "era necesaria desde hace años para poder prestar un mejor servicio al sector agropecuario".

Además, ha explicado que "afianzando el compromiso del Gobierno regional con el campo y con los trabajadores que prestan servicio en estas instalaciones".

Visita realizada a la reformada Delegación Provincial de Agricultura de Toledo. JCCM

Martínez Lizán ha subrayado "el gran trabajo" que realizan a diario los profesionales de la Delegación Provincial, que "con su esfuerzo y compromiso contribuyen al desarrollo del sector agropecuario toledano".

Atención más cercana

Asimismo, ha recordado que la Delegación de Toledo forma parte de una red que incluye 15 oficinas comarcales o unidades técnicas agrícolas y ganaderas distribuidas por toda la provincia, lo que permite acercar la administración al territorio y atender de manera más cercana las necesidades del medio rural.

"Estas oficinas son fundamentales para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, porque están cerca de ellos, conocen la realidad de cada comarca y ofrecen un servicio técnico de calidad", ha añadido el consejero.

Al acto de inauguración han asistido también el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández, la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, y la secretaria general de la Consejería, Elena Pérez.