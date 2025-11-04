Vox reivindica su papel como socio minoritario del Gobierno en Toledo: "Era necesaria nuestra presencia"

"Todo demuestra que era necesaria la presencia de Vox en este Ayuntamiento y en este equipo de Gobierno municipal". Así de contundente se ha expresado Juan Marín, el portavoz de la formación de Santiago Abascal durante su intervención en el Debate del Estado del Municipio.

"Nuestro papel es imprescindible para que en este salón de Plenos se oigan frases como que todas las personas tenemos los mismos derechos y la misma dignidad y que no nos diferenciamos por el género sino por el sexo", ha indicado.

Marín ha reivindicado el papel de Vox como socio minoritario dentro del bipartito que alzó a Carlos Velázquez a la Alcaldía en junio de 2023 desde la dinamización de la concesión de licencias en la concejalía de planeamiento urbanístico, hasta medidas como el cuartel de la policía local, que se levantará en la calle Dinamarca, proyectado como casa de la juventud en el pasado.

También la adhesión al protocolo Viogen de protección de víctimas de violencia de género. "El convenio lo ha firmado una mujer de Vox". "Aquí antes había una mujer (en referencia a la exalcaldesa Milagros Tolón) que no quiso, no supo o no pudo ponerlo en marcha", ha dicho.

También ha recalcado que no está descartado el proyecto de un teleférico en la ciudad. "Está a punto de salir a la luz y no se preocupen que podrán subir en él", ha asegurado.

El concejal ha indicado que su formación quiere que el edificio de San Juan de Dios, incluido en el programa 'Toledo Emerge', sea una residencia de mayores y no un espacio hotelero. "Vamos a explorar juntos esa opción como residencia de mayores", ha indicado.

El alcalde Carlos Velázquez ha reconocido que no es fácil y que anteriormente ha habido negociaciones en ese sentido. "La residencia pública en estos momentos es un imposible porque la Junta ha dicho que no lo va a hacer y otros sistemas concertados o privados serían posibles pero es difícil porque hay que hacer una inversión de diez millones de euros para ponerlo en marcha", ha reconocido, añadiendo que mantuvo una reunión con una empresa "pero echaron los números y no salían".

Por otro lado, Marín ha expresado su deseo de que se recupere el solar del edificio del Virgen de la Salud para la ciudad de Toledo. "Los toledanos nos lo merecemos".

El regidor ha desvelado negociaciones para quedarse con el espacio pero no se puede tramitar, toda vez que el edificio continúa estando en manos del Sescam (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y no de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sí ha incidido en que presentarán una oferta económica antes de que finalice el año a la Tesorería para adquirir el edificio de la Escuela de Enfermería para futuras viviendas para jóvenes.