Velázquez anuncia una minicomisaría móvil para acercar la Policía Local a los barrios de Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este martes durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad que la Policía Local contará desde la próxima semana, cuando arrancará su andadura en Palomarejos, con una furgoneta que hará las veces de minicomisaría móvil.

Velázquez ha calificado la iniciativa como "Policía en los barrios" y ha explicado que este nuevo vehículo recorrerá las distintas zonas de la capital todos los días de la semana para acercar los trámites policiales a los vecinos y reforzar la atención ciudadana.

"Queremos una policía cercana, de confianza, que escuche, que prevenga y que refuerce la seguridad y la convivencia en cada barrio de Toledo", ha destacado el alcalde.

Nuevo cuartel

Este anuncio se suma al paso definitivo dado el pasado 27 de octubre para la construcción del nuevo cuartel de la Policía Local. El proyecto, con un presupuesto de dos millones de euros financiados íntegramente con recursos municipales, prevé el inicio de las obras en el primer cuatrimestre de 2026.

El edificio se ubicará en la antigua Casa de la Juventud, en la calle Dinamarca, y contará con 2.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Incluirá dependencias modernas adaptadas al siglo XXI, como sala de control de tráfico, salón de actos, gimnasio, vestuarios y una sala de atención al público más amplia.

Carlos Velázquez durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio. Javier Longobardo

"Después de más de 20 años de promesas incumplidas, es un acto de justicia que nuestra Policía Local cuente con unas dependencias dignas, no hablamos de anuncios vacíos ni de firmas en cartón pluma, hay un proyecto, hay un presupuesto y las obras comenzarán en el primer semestre de 2026", ha señalado Velázquez.

Igualmente, el alcalde ha destacado el incremento presupuestario "sin precedentes" en materia de Seguridad Ciudadana, alcanzando los 4,4 millones de euros en 2025, lo que supone un 15,8 % más que el año anterior.

Asimismo, se ha referido a la creación de una unidad especializada contra la violencia intrafamiliar, integrada dentro de la Policía Local, y a la firma del convenio de adhesión al sistema VioGén, que permitirá contar con seis agentes dedicados a la protección de mujeres víctimas de violencia de género. "Un convenio, que llevaba 16 años sin firmarse, y que refuerza la colaboración institucional y nos hace mejores como sociedad y como ciudad, ha finalizado.