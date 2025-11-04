IU pone el foco en el problema de vivienda en Toledo y critica la gestión del Casco Histórico: "Su modelo es hotel o barbarie"

Txema Fernández durante su intervención esta tarde en el Salón de Plenos de Toledo. A. M.

El Debate sobre el Estado de la Ciudad en el Ayuntamiento de Toledo se ha convertido en un enfrentamiento de visiones sobre el modelo de ciudad, con el portavoz de Izquierda Unida, Txema Fernández, poniendo el foco en las políticas sociales y de vivienda, y el alcalde, Carlos Velázquez, del PP, defendiendo su gestión centrada en obras y planes de rehabilitación.

El concejal de IU, Txema Fernández, ha censurado la gestión del equipo de Gobierno, acusando al alcalde de haber ofrecido un discurso previo de "dos horas sin plantear un diagnóstico" real de la ciudad ni ofrecer "ni un solo dato" sobre empleo o vivienda.

El núcleo de la crítica de Fernández ha sido el modelo de gestión del Casco Histórico del bipartito PP-Vox, al que definió como "su modelo es hotel o barbarie". El edil ha lamentado que la visión municipal se centre en atraer inversión turística en detrimento de la vida vecinal, "como escuchamos en cada comisión de urbanismo".

El líder de IU ha denunciado que la vivienda es un problema, no una oportunidad empresarial, y ha recriminado al gobierno haber votado 'no' a la declaración de Toledo como "zona tensionada", a pesar de que el alquiler medio ronda los 800 euros y el salario medio femenino se sitúa en torno a los 15.000 euros anuales.

Las propuestas de vivienda anunciadas -un bloque de 40 pisos en Santa Bárbara y cinco en el Corral de Don Diego- han sido calificadas de insuficientes, temiendo que salgan a la venta "por 300.000 euros", "inaccesibles" para la mayoría de la población.

Fernández ha criticado las soluciones urbanísticas, censurando que la respuesta para "tapar los huecos" de la ciudad sea "construir, crear más barrios", lo que agravaría los problemas históricos de dispersión de Toledo.

Respecto al Plan de Ordenación Municipal (POM), el concejal ha reconocido, eso sí, una mayor participación que en la anterior legislatura del PSOE. "Ya he participado en este POM más que en 2022", ha dicho, pero matizando que "su modelo de participación ciudadana no me gusta".

Finalmente, el edil de izquierdas ha lamentado la pérdida de fondos europeos EDIL por no presentar "proyectos sostenibles ni que perduren en el tiempo", y ha concluido que el discurso de Velázquez ha sido "a la defensiva" y centrado en "obras, obritas u obrazas" en lugar de en políticas que cambien la vida de los vecinos.

El alcalde, Carlos Velázquez, ha estructurado su réplica defendiendo la acción de gobierno frente al "discurso ideológico" de la oposición, asegurando que el debate es para "rendir cuentas y poner en valor lo puesto en marcha".

Proyectos "revolucionario" del Consorcio

Velázquez ha rechazado la dicotomía del "hotel o barbarie" y ha reivindicado un "proyecto importantísimo" que trabajan el Consorcio de la Ciudad de Toledo y la EMV que busca recuperar 257 viviendas en desuso o en ruina en el Casco Histórico, una propuesta que califica de "revolucionaria" y que puede suponer "un antes y un después" para los cascos patrimoniales.

En cuanto a la declaración de zona tensionada, Velázquez ha pedido a IU "que pase página" y advirtió de los "efectos contraproducentes" que, según informes, podría generar la medida. Ha citado el ejemplo de Barcelona, donde la aplicación de la regulación "provocó un incremento en el precio del alquiler (de 21 a 24 euros por metro cuadrado)", un fenómeno replicado en comunidades como Cantabria y Asturias, según Velázquez.

El alcalde ha aceptado el reconocimiento de Fernández sobre la mayor participación en el POM, utilizando el dato a su favor. "Ha reconocido que este Gobierno hace cosas bien en participación que la anterior legislatura", ha dicho, insistiendo en su "compromiso personal" para que el POM, un documento que "trasciende legislaturas", sea participativo, anunciando una nueva reunión la semana siguiente.