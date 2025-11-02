El castillo de Oropesa será el protagonista en noviembre de '12 meses, 12 experiencias': todos los detalles

La Diputación de Toledo ha anunciado que a partir de este lunes se abre el plazo de solicitudes para participar en la experiencia de noviembre del programa '12 meses, 12 experiencias', que este mes tiene como protagonista el histórico castillo de Oropesa.

La iniciativa de la institución provincial busca poner en valor el patrimonio, la historia y el atractivo turístico de esta emblemática fortaleza y su villa medieval.

La experiencia ofrecerá cuatro itinerarios, divididos en pase de mañana y pase de tarde, con capacidad para 240 personas, lo que supone un aumento significativo respecto a ediciones anteriores.

El primer itinerario de la mañana, para 80 participantes, se celebrará el 8 de noviembre e incluirá una visita teatralizada con música medieval a cargo de la Asociación Musical Veritas Nostra de Oropesa, y concluirá con una cata de vinos y maridaje dirigida por la sumiller Isabel Peces y Mocca Catering by Valentín de Talavera de la Reina, amenizada por el grupo La Triunvirata.

El segundo itinerario de la mañana, también para 80 personas, contará con una visita guiada por la localidad y el interior del castillo, realizada por la técnico y guía oficial de la oficina de turismo de Oropesa. La jornada continuará con una cata de vinos y maridaje ofrecida por Delerio Res, acompañada de la música del guitarrista Ivan Goncharuck, de la Asociación Momentum String de Toledo.

Pases de tarde

El pase de tarde incluye dos itinerarios para un total de 80 participantes, abiertos a menores de 18 años y familias. El primer itinerario de tarde, para 60 personas, comenzará con un taller de elaboración artesanal de jabones 'Jabón de Reyes', impartido por Ana de Castilla de Santa Cruz del Retamar.

El segundo itinerario de tarde, para 20 personas, ofrecerá un taller de diseño y confección textil musicalizado 'Crea tu limosnera aromática', dirigido por Tamara Hernández de Fuensalida y acompañado por la música de Ivan Goncharuck. Ambos grupos se reunirán posteriormente para una visita teatralizada con música medieval que cerrará la jornada.

Inscripciones

Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas para uno de los itinerarios, y la confirmación de participación se realizará vía telefónica según el orden de inscripción.

El plazo de inscripción estará abierto desde el 3 de noviembre a las 9:00 horas hasta el 7 de noviembre, o hasta completar las plazas disponibles. Aquellos que ya hayan participado en experiencias anteriores de 2025 no podrán inscribirse en los restantes castillos del programa.