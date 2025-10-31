Los nuevos plazos del AVE generan división en Talavera: de la "excelente noticia" al "retraso de cuatro años"

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha recibido con satisfacción la confirmación de que la alta velocidad llegará a la ciudad en 2030, tras la decisión de la Comisión Europea que fija ese año para la conexión con Madrid a través de la línea convencional electrificada.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha calificado de "excelente noticia" que Bruselas haya ratificado que el AVE Madrid-Talavera estará operativo en 2030. "Nosotros tenemos el compromiso del secretario de Estado de contar con la instalación del AVE entre Madrid y Talavera para el año 2030", ha subrayado, añadiendo que "Talavera se va a poner de primera fila".

García-Barroso ha recordado que el tramo Talavera-Navalmoral de la Mata estará hecho antes de 2030 y que la electrificación de la línea convencional estará operativa entre 2027 y 2028. Sin embargo, el nuevo trazado que conectará Talavera con Madrid a través del AVE, con parada en Toledo capital, no estará listo hasta 2034.

Además, ha explicado que el paso del AVE "no sólo va a suponer un arreglo en el entorno de esta infraestructura", inicialmente previsto en tres kilómetros, sino que se ampliará hasta seis, "lo que va a solucionar los problemas de permeabilidad en esa infraestructura a lo largo de su tránsito por Talavera".

Críticas del PSOE

Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista ha criticado la postura del equipo de Gobierno, liderado por el alcalde José Julián Gregorio, al que acusa de "dejación de funciones". Su portavoz, Luis Enrique Hidalgo, ha señalado que "nadie en Talavera entiende que el alcalde esté conforme con que el AVE se retrase cuatro años y que no venga soterrado".

Hidalgo ha recordado que "todavía no haya dado explicaciones al conjunto de la ciudadanía" y que lo que llega en 2030 es la electrificación de la línea, "algo que ya estaba previsto en 2023, que se dejó comprometido e

iniciado durante la pasada legislatura y que a día de hoy ya se está ejecutando".

"Lo que se retrasa en cuatro años es la llegada del AVE", ha añadido. En la misma línea, ha finalizado: "Una vez más José Julián Gregorio ha dado la espalda a la ciudad con algo tan importante como es la llegada de la alta velocidad a Talavera, un proyecto importantísimo en el que toda la ciudadanía debería no solo estar informada, sino haber recibido al menos alguna explicación de por qué el alcalde ha aceptado que el AVE se retrase cuatro años y que no llegue soterrado".