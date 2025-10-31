Le CHT explica los descensos de caudal del Tajo en Toledo y apunta a paradas en la turbina de la hidroeléctrica de Safont

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha publicado el resultado de la investigación sobre los descensos de caudal registrados en el río Tajo a su paso por Toledo durante los meses de julio y agosto. El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha apuntado a los trabajos de mantenimiento en la subestación de alta tensión y a incidencias eléctricas originadas en la línea de distribución.

Según han detallado, los días 8 y 23 de julio se registraron descensos puntuales del caudal a su paso por la estación de aforo Casa del Diamantista, llegando a un caudal medio de 31,9 y 28,8 metros cúbicos por segundo (m3/s), respectivamente.

Tras el requerimiento de documentación a distintos concesionarios hidroeléctricos ubicados aguas arriba, la investigación se centró en el aprovechamiento hidroeléctrico de Safont (cuyo titular es Naturgy Renovables y está explotado por Renewable Power International).

Se ha determinado que el 8 de julio se produjo una parada de la turbinación en la central hidroeléctrica entre las 8.30 y las 11 horas, para posibilitar el desarrollo de labores de mantenimiento en la subestación de alta tensión.

Asimismo, el día 22 de julio a las 20.20 la central hidroeléctrica se paró por un disparo de línea de la compañía distribuidora, que ocasionó averías en los equipos de la central. No pudieron solucionarse hasta el día 23 a las 1.40 de la madrugada.

Alcanzó 10,23 m3/s el 16 de agosto

El día en el que el descenso de caudal fue más acusado fue el 16 de agosto. Tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, a las 14 horas se produjo una bajada súbita hasta 10,23 m3/s. Este dato está por debajo del mínimo legal que marcan los caudales ecológicos, fijado en 13 m3/s.

Sin embargo, en su informe, la CHT toma como referencia el dato de caudal medio del día, que fue de 29,3 m3/s, por lo que afirma que "no se incumplieron los caudales mínimos ya que el dato es muy superior al valor fijado".

Además, detalla que en este caso la causa de la parada respondió a un desequilibrio de tensiones en la línea de distribución, ocasionando una avería en el PLC de control que obligó a la central a parar hasta que se solucionó la avería.

"Durante estos eventos y en los momentos críticos de parada, el concesionario respetó las condiciones establecidas en su título habilitante, dando continuidad a los caudales circulantes por el río y manteniendo el nivel de la columna de agua requerido en el embalse ubicado aguas arriba de la central", ha sentenciado.