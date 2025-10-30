La Guardia Civil detiene al autor de dos robos a punta de pistola en oficinas bancarias de la provincia de Toledo

Imagen tomada por una cámara de seguridad de una de las oficinas atracadas. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a una persona por dos robos con violencia e intimidación cometidos en sucursales bancarias de la provincia de Toledo. En ambos casos, el asaltante exhibió una pistola para amenazar e intimidar a los empleados.

El primer asalto se produjo el 21 de marzo de este año en una entidad bancaria del municipio de Valmojado, una acción en la que el atacante sustrajo alrededor de 6.000 euros.

Con las imágenes de las cámaras de seguridad se comprobó que esta persona actuaba sola y empleaba un vehículo previamente robado para desplazarse hasta el lugar. En el interior de la sucursal ocultó su rostro con una mascarilla y una gorra para dificultar su identificación.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Judicial de la Guardia Civil inició la operación Orionto para tratar de identificar al autor.

El pasado día 23 de octubre, la Guardia Civil tuvo conocimiento de un segundo robo en un banco de la localidad de Quismondo. El autor empleó el mismo modus operandi: intimidó al empleado con un arma de fuego y se hizo con unos 3.700 euros.

Los agentes estudiaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y comprobaron que el autor de ambos hechos tenía una apariencia similar y que había huido del lugar con un vehículo de características parecidas.

A partir de estos datos y de la información recabada tras el primer robo se estableció un dispositivo operativo en Talavera de la Reina, donde los agentes localizaron el vehículo utilizado y más tarde al presunto autor, al que identificaron y detuvieron.

En el registro del domicilio del detenido se ha recuperado la totalidad del dinero sustraído, unos 9.700 euros; además del arma empleada -una pistola de aire comprimido-, prendas de ropa utilizadas en el robo, diversas herramientas para forzar vehículos y un arma blanca.