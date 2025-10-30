La Diputación de Toledo repartirá en 2026 más de un millón de euros en ayudas para promover la cultura

La Diputación de Toledo destinará para el año 2026 más de un millón de euros en subvenciones para fortalecer la actividad cultural en toda la provincia.

Así lo ha anunciado este jueves el diputado de Cultura y Educación, Tomás Arribas. "Estas ayudas están dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, ayuntamientos, entidades locales menores y bandas de música", ha señalado.

Arribas ha informado de que las entidades locales de la provincia podrán acceder a ayudas por un total de 550.000 euros para la promoción y el fomento de la música, teatro, cine, baile, danza, pintura, escultura, literatura, folclore y tradiciones.

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones, exclusivamente, los ayuntamientos, las Entidades Locales Menores de la provincia de Toledo y pedanías, excepto los ayuntamientos de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Seseña.

También se ha referido a las ayudas y subvenciones para la dotación y mejora de equipamiento de las instalaciones, edificios, espacios y centros culturales en las entidades locales de la provincia de Toledo, con una dotación de 300.000 euros.

Tomás Arribas ha informado de las otras dos líneas: Por un lado, 110.000 euros para impulsar e incentivar la actividad cultural de las entidades privadas culturales sin ánimo de lucro que tengan su domicilio social y fiscal en la provincia de Toledo. Por otro lado, 90.000 euros para apoyar a las bandas de música y asociaciones musicales de la provincia, financiando la adquisición y reparación de instrumentos, material musical, uniformes y la organización de certámenes y encuentros.

El diputado ha indicado que "las ayudas han aumentado en 5.000 euros respecto al 2024 y un 28 por ciento desde que empezara la legislatura".

Esta iniciativa contribuye también a respaldar la candidatura de Toledo a la Capital Europea de la Cultura 2031, permitiendo generar lazos de unión entre los ciudadanos de un pueblo y provincia, transmitiendo esencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación, a través del arte, la danza, la poesía, la música, la vestimenta, la gastronomía, el teatro y la literatura.