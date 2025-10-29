El Ayuntamiento de Toledo rebaja un 50 % la zona magenta para trabajadores no residentes en el parking de Safont

Imagen de archivo de un trabajador pintando la zona magenta, que se empezó a aplicar en marzo. Javier Longobardo

El Ayuntamiento de Toledo, a través de la Concejalía de Movilidad que dirige Iñaki Jiménez, pondrá en marcha en breve el esperado bono especial de la ORA dirigido a los trabajadores que se desplazan a la ciudad. Este descuento se aplicará en la tarifa de la zona magenta del aparcamiento de Safont.

El bono implica una rebaja del 50 % sobre el precio ordinario de este espacio, que es de 0,40 euros por hora para los no empadronados, por lo que el precio final para los trabajadores será de 20 céntimos por hora, según han confirmado fuentes del Consistorio a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La medida responde a una demanda insistente tras la controversia generada el pasado marzo por el cambio de modelo en Safont, que desde entonces únicamente es gratuito para los toledanos.

El concejal Iñaki Jiménez ha destacado que el objetivo de la medida es "seguir apostando por una movilidad ordenada, justa y sostenible y que facilita el acceso al trabajo y mejora la convivencia entre residentes, trabajadores y visitantes".

Requisitos para obtener el descuento

Para beneficiarse del precio reducido, los interesados deben abonar una tasa anual de siete euros, idéntica a la que pagan los residentes. Además, tendrán que acreditar su situación laboral mediante un certificado de empresa y presentar la documentación del vehículo, esto es, el DNI y la tarjeta de circulación, o en su caso, el contrato de renting o de empresa del automóvil.

La tramitación se podrá realizar de forma presencial en la oficina de ISAR, ubicada en la calle Salto del Caballo, número 3, o enviando la documentación al número de WhatsApp 607-060166.

Más plazas 'verdes' para residentes

Además, el Consistorio continuará "priorizando" el estacionamiento para los vecinos. En la calle Talavera, un total de 138 plazas de uso general pasarán a ser zona verde, reservadas para residentes en próximas fechas. Asimismo, la carretera Navalpino incorporará 14 plazas nuevas en batería, lo que mejorará la disponibilidad de aparcamiento en esa zona.