Apertura especial del Cementerio Municipal de Toledo y refuerzo de autobuses por el Día de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Toledo tiene todo pensado para la conmemoración del Día de Todos los Santos, que se celebrará el próximo sábado 1 de noviembre, jornada en la que se espera una gran afluencia de vecinos al Cementerio Municipal.

Con motivo de esta festividad, el camposanto abrirá de manera ininterrumpida de 08:00 a 20:00 horas, mientras que a partir del domingo 2 de noviembre, el horario volverá a ser el habitual, de 08:00 a 18:00 horas.

La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha señalado que durante los últimos días se han intensificado los trabajos de mantenimiento, limpieza y adecenamiento de viales, jardines y zonas comunes, con el objetivo de que el cementerio "presente su mejor aspecto para recibir a todas las familias que, como cada año, acuden a honrar la memoria de sus seres queridos".

Cementerio de Toledo. Javier Longobardo

"Está todo preparado y cuidado con esmero, como corresponde a un lugar de respeto, recuerdo y paz", ha afirmado Molina, destacando las pequeñas reparaciones realizadas, la plantación de flores de temporada y la mejora del alumbrado y del mobiliario urbano.

Refuerzo del transporte público

Para facilitar los desplazamientos, el Ayuntamiento ha dispuesto servicios especiales de autobús urbano durante toda la jornada del sábado, conectando el cementerio con Zocodover y Santa María de Benquerencia.

Desde Zocodover, el primer servicio saldrá a las 08:00 horas y el último a las 20:00 horas, con una frecuencia de 45 minutos.

Paradas con puntos estratégicos

El recorrido incluirá paradas en los principales puntos de la ciudad, como Safont, Alfonso VI, Reconquista, Rosa Parks, Bruselas, Zaragoza, Ronda de Buenavista, Avenida de Europa, General Villalba y Paseo de San Eugenio.

Desde el barrio de Santa María de Benquerencia, las salidas serán también de 08:00 a 20:00 horas, con una frecuencia de 30 minutos, y conectarán la cabecera de la calle Alberche con Río Guadiana, Avenida de Santa Bárbara, Paseo de la Rosa, Marqués de Mendigorría y Paseo de San Eugenio.

Jornada de memoria

El Ayuntamiento ha invitado a los toledanos a visitar el camposanto "con tranquilidad y respeto", contribuyendo entre todos a mantener un ambiente sereno y ordenado durante una jornada de gran carga emocional para muchas familias.

"El Día de Todos los Santos es también un día de encuentro con nuestra historia, con las raíces que nos unen y con la memoria viva de Toledo", ha concluido la concejal.