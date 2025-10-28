Nuevo paso para la construcción de 575 pisos de cinco alturas entre Buenavista y Valparaíso en Toledo

La Comisión de Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este martes la aprobación inicial de las bases del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) Palacio. Este plan proyecta la construcción de unas 575 viviendas en altura, en cinco pisos, además de zonas verdes y áreas dotacionales, con la vocación de conectar los barrios de Buenavista, la Legua, Valparaíso y Tres Culturas.

El PAU, que abarca más de 18 hectáreas de terreno, se extiende al norte con la carretera TO-21, al sur con la avenida Adolfo Suárez, al este con la calle de los Concilios y al oeste con el arroyo de la Era, justo frente al Observatorio Geofísico. Con esta aprobación inicial, la actuación emprende su recorrido urbanístico, un proceso al que sucederán varias etapas de desarrollo y potenciales mejoras antes de su visto bueno definitivo.

La decisión se ha saldado con los votos a favor de PP y Vox, el bipartito del Gobierno municipal, la abstención del PSOE y el voto en contra del concejal de Izquierda Unida, Txema Fernández. El proyecto, impulsado por el agente urbanizador Vistahermosa, ha suscitado un intenso debate en la comisión, centrado en su impacto paisajístico, el modelo de movilidad y la tipología edificatoria planteada.

El concejal Florentino Delgado, presidente de la comisión, ha defendido el acuerdo, enmarcándolo como una "herencia" del gobierno anterior, y ha justificado la elección de la vivienda en altura. "Se ha optado por la altura para ganar espacio libre", ha afirmado, y ha añadido que la medida "busca liberar más suelo para espacios libres, zonas verdes". Además, ha garantizado que la propuesta cumple la ley. "No se va a autorizar ninguna altura que supere la aplicación de las normas", ha afirmado.

El edil también ha subrayado que, conforme a la legislación, el 40 % de la edificabilidad del PAU se destinará a algún tipo de vivienda protegida.

Preocupación por la visual de Toledo

La oposición ha manifestado reservas. El portavoz del PSOE, Noelia De la Cruz, ha expresado su "inquietud" por "la tipología de viviendas y las construcciones en altura", y ha alertado del posible "impacto en el paisaje y la visual de Toledo en esa zona". También ha señalado la falta de planificación en las entradas y salidas del futuro desarrollo.

Por su parte, Txema Fernández, de IU, ha manifestado una oposición frontal, criticando la ausencia de un "informe de necesidad de vivienda en esta zona" y ha denunciado la construcción de un máximo de 750 "nuevas viviendas para quien pueda pagarlas, con colegio y zona deportiva para ellos". Fernández ha cuestionado el modelo constructivo y, especialmente, la movilidad, advirtiendo de un inminente "problema de movilidad" al prever "casi 4.000 vehículos diarios" con una única salida por la rotonda del Chuletero.

Polémica por el "parque fluvial"

Otro punto de fricción ha sido la cesión de una parcela de 7.000 metros cuadrados, por parte del agente urbanizador, para un "parque fluvial" municipal. Fernández ha arremetido contra la medida, señalando que "no se ha debatido y aparece en las bases", y ha cuestionado su ubicación.

Florentino Delgado ha salido al paso para defender la cesión, que asciende al 15 % del total, un 5 % más del 10 % obligatorio por ley. "Hay un 5 % más de cesión que no es obligatorio. El parque fluvial formaría parte de "un plus que supera los estándares mínimos sometidos por la ley", ha precisado. La arquitecta municipal, Virginia Cavia, confirma que la cesión de esos terrenos se produce "porque quieren para que pase a la titularidad municipal" pero sin estar obligados.

Finalmente, el PSOE ha explicado su abstención al considerar que "todas las dudas sobre la mesa siguen" y que la aprobación inicial condiciona la redacción del nuevo POM, cuyo avance se encuentra avanzado y ya conocen los grupos de la oposición de manos del alcalde, Carlos Velázquez.