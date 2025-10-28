EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha se adhiere a la candidatura de Toledo Ciudad Europea de la Cultura 2031

Foto de familia del acto de adhesión al principal proyecto cultural de la ciudad en este legislatura.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha presidido este martes el acto de adhesión de más de 40 medios de comunicación de Castilla-La Mancha a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el año 2031, entre los que se encuentra EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El alcalde ha agradecido, en un acto celebrado en la Sala Capitular del Ayuntamiento, el respaldo del sector de la comunicación al que ha definido como “un pilar esencial de la democracia y del servicio público", al hacer "posible" que la ciudadanía "esté informada" y se practique "la democracia cada día".

Velázquez ha subrayado que este respaldo “supone un impulso muy importante” para una candidatura que “no es solo de Toledo ni de los toledanos, sino de toda Castilla-La Mancha y en una comunidad tan extensa como la nuestra, que hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí, demuestra que este proyecto es verdaderamente regional, compartido y transformador”.

El acto se ha celebrado en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo.

"Sumar sinergias" y "beneficios compartidos"

La delegada de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha, Lidia Yanel, en representación de los medios, ha destacado la dimensión regional del proyecto. "Es una candidatura que, aunque nace en Toledo, pertenece a toda Castilla-La Mancha", ha enfatizado.

Yanel ha destacado que “más allá de conseguir o no el título, formar parte de este proceso ya es positivo”, al tiempo que ha subrayado la importancia de la colaboración y la participación como ejes del proyecto, “sumar sinergias es clave en iniciativas tan amplias como esta”, la participación de tantos agentes garantiza que las acciones lleguen a toda la ciudadanía y que los beneficios sean compartidos".

La delegada del EFE, Lidia Yanel, ha tomado la palabra en representación del sector.

Por último, ha valorado la apuesta de Toledo por un modelo cultural que “aúna pasado, presente y futuro, desde la concordia y el entendimiento entre culturas, estar vinculados a un proyecto que habla de convivencia y de un futuro común merece la pena”, ha concluido.

La "unidad", clave de Toledo

Una adhesión que se suma a las instituciones y entidades que ya han mostrado su apoyo al proyecto, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Cortes regionales, las cinco diputaciones provinciales, colegios profesionales, academias, empresas y asociaciones culturales.

“Si algo distingue a Toledo frente a otras candidaturas es esta unidad”, ha asegurado el alcalde, “por la imagen que damos de cohesión, de compromiso y de ilusión compartida nos legitima, este es un proyecto que nace del consenso y del convencimiento de que la cultura transforma las ciudades y mejora la vida de las personas”.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado la "unidad" representada por la propuesta de Toledo.

Presentación oficial en el Rojas

Velázquez también ha aprovechado para anunciar que el próximo 12 de noviembre a las 19:00 horas se presentará la candidatura oficial en el Teatro de Rojas, un día, en el que “presentaremos el trabajo de más de año y medio, con la participación de más de 200 agentes culturales, y daremos a conocer el documento base y la imagen de la candidatura, que refleja lo que somos, Toledo, pero también Castilla-La Mancha”.

El alcalde ha insistido en que el camino hacia 2031 “ya ha comenzado” y que “independientemente del resultado, Toledo ya está actuando como Capital Europea de la Cultura, porque hemos asumido ese compromiso y esa visión de futuro”. En este sentido, ha reconocido que, gracias a la cultura, “conseguimos mejores ciudades y mejores sociedades, porque una ciudadanía informada es una ciudadanía culta, y por eso los medios también sois protagonistas de este proyecto”.