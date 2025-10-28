Arranca la cuenta atrás para la nueva Unidad de Daño Cerebral en Toledo: costará más de 10 millones de euros

La Diputación de Toledo ha presentado el proyecto de construcción de la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido (UDACE), un recurso pionero en la provincia que reforzará la atención sanitaria y social a personas afectadas por ictus, traumatismos u otras patologías neurológicas, así como el acompañamiento a sus familias.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha encabezado la presentación del proyecto, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Daño Cerebral Adquirido (26 de octubre) y la víspera del Día Mundial del Ictus, "para visibilizar una causa que necesita toda nuestra atención, empatía y sensibilidad".

Durante el acto, Cedillo, acompañada por el arquitecto Ramón Lahoz, autor del proyecto, ha explicado que la nueva unidad se ubicará en la Residencia Social Asistida San José, en sustitución del antiguo pabellón 3, cuyas obras de demolición comenzarán en las próximas semanas. “Este es el inicio de una transformación histórica en los servicios asistenciales de la provincia”, ha destacado.

La presidenta ha subrayado que la iniciativa responde "al compromiso de ofrecer una respuesta humana, cercana y eficaz a quienes más lo necesitan". "Hasta ahora, muchos pacientes tenían que desplazarse fuera de Toledo para recibir atención especializada. Esos viajes no eran solo kilómetros, eran días de angustia y rutinas rotas. Este proyecto nace de la empatía y del deseo de aliviar ese sufrimiento. Hoy decimos alto y claro: eso termina aquí", ha afirmado Cedillo.

Un proyecto con alma social y humana

La inversión global superará los 10 millones de euros, financiados íntegramente con fondos propios de la Diputación. La nueva unidad contará con 40 plazas de ingreso y una Unidad de Rehabilitación Ambulatoria u Hospital de Día, que podrá atender entre 200 y 400 pacientes al año.

Estará dotada de un equipo multidisciplinar y espacios accesibles, luminosos y diseñados para favorecer la recuperación integral y la reinserción social, laboral y personal de los pacientes.

Concepción Cedillo en la presentación de la UDACE. Diputación de Toledo

"Invertir en la salud y el bienestar de las personas es invertir en la dignidad y el progreso de toda la provincia", ha asegurado la presidenta, quien ha destacado que el proyecto forma parte del proceso de modernización y humanización de la Residencia Social Asistida San José, junto con la nueva Unidad de Cuidados Paliativos y otras mejoras en accesibilidad y servicios.

Edificio moderno, sostenible y pensado para cuidar

El arquitecto Ramón Lahoz ha detallado que el edificio, con una superficie construida de 5.885 m², se ha diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad.

Contará con habitaciones individuales domotizadas con terraza, un área de hospitalización de 1.600 m², un espacio de 1.500 m² para terapias avanzadas (con gimnasio, zona ambulatoria y piscina terapéutica con hidroterapia) y 2.700 m² de zonas exteriores con accesos cómodos y un jardín terapéutico.

Asistentes escuchan a la presidenta. Diputación de Toledo

"El nuevo edificio será un emblema de una institución que cuida, protege e integra. Una arquitectura capaz de reflejar los valores del cuidado público y de la atención a las personas", ha afirmado Lahoz.

Cedillo ha concluido señalando que "hoy no solo presentamos un proyecto: iniciamos un camino de esperanza y futuro. Lo hacemos juntos, con trabajo y con corazón, para que nadie quede atrás".