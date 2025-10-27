Así será el nuevo cuartel de la Policía Local de Toledo: costará dos millones y estará listo para las elecciones de 2027

Paso definitivo para una infraestructura esperada en la ciudad. El Ayuntamiento de Toledo construirá el nuevo cuartel de la Policía Local, con un presupuesto de dos millones de euros financiados íntegramente con recursos municipales. El alcalde, Carlos Velázquez, ha anunciado los detalles del proyecto, cuyo inicio de obras está previsto para el primer cuatrimestre de 2026. La expectativa es que las nuevas instalaciones estén listas antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2027 porque el plazo de ejecución es de 18 meses, pero esperan recortarlo.

"Es justo que la Policía Local de Toledo tenga nuevas dependencias y recuperar la dignidad de las mismas", ha declarado Velázquez durante la presentación. Para hacer frente al gasto, el equipo de Gobierno municipal solicitará un crédito, contemplando la posibilidad de que sea por una cantidad mayor para ejecutar actuaciones adicionales. "Lo está valorando el concejal de Hacienda", ha afirmado el regidor.

El nuevo cuartel se ubicará en el edificio inacabado de la antigua Casa de la Juventud, en la calle Dinamarca, cerca del vivero de empresas de la Cámara de Comercio. Este inmueble, cuya construcción se paralizó en 2010, ha estado en desuso desde entonces, lo que supone "incluso un riesgo para las personas", ha apuntado Velázquez.

La vicealcaldesa y el alcalde visitan el inmueble de la calle Dinamarca que albergará el nuevo cuartel. Javier Longobardo

Este es el esqueleto del edificio. Javier Longobardo

La actuación tiene un plazo de ejecución de 18 meses y se incluirá en el presupuesto municipal de 2026, actualmente en proceso de elaboración para su aprobación en el pleno de diciembre. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMV) se ha encargado de la redacción del proyecto para dar un nuevo uso al inmueble.

El arquitecto de la EMV, Javier del Barrio, ha diseñado unas instalaciones de 2.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y una planta baja, con todas las dependencias necesarias para los agentes "del siglo XXI". El espacio incluirá sala de control de tráfico y pantallas, sala 092, un garaje con taller para vehículos eléctricos, vestuarios, un pequeño gimnasio, salón de actos, perreras adecuadas y una sala de atención al público más amplia.

El cuartel tendrá unas dependencias "más amplias y modernas" adaptadas al siglo XXI. Javier Longobardo

El edificio también reservará espacio para la unidad de acción social, que aglutinará servicios como la patrulla verde, la unidad VioGén y la unidad de seguridad escolar (USE), según ha detallado el alcalde. La infraestructura se ha proyectado "a futuro" para poder acoger las futuras ampliaciones de una plantilla que actualmente cuenta con casi 180 agentes, 39 de ellos mujeres. "Ahora no tienen ni vestuarios propios", lamentó Velázquez.

Carlos Velázquez saluda a los agentes de la Policía Local que han asistido a la presentación del proyecto. Javier Longobardo

"Cumplimos" y "día histórico"

El primer edil popular ha señalado que el nuevo cuartel "es una realidad" tras "20 años" de promesas incumplidas: "Entiendo vuestro escepticismo y la incredulidad de la policía local, pero nosotros cumplimos", ha enfatizado.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, de Vox, ha calificado la presentación como "un día histórico", destacando que se da respuesta a "una demanda histórica tras más de dos décadas de reivindicación".

El jefe de la Policía Local de Toledo, José Luis Martín Mora, ha asegurado que la plantilla está "encantada" con el proyecto y puso de relieve la urgencia de la obra. Aunque ha celebrado que el 18 % de los efectivos sean mujeres, por encima de la media regional (10 %), indicó que la incorporación de alguna agente más supondría un problema de espacio: "ya no habría taquillas", lamentó.