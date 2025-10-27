Nueva protesta de los trabajadores "intoxicados" de los laboratorios del Hospital de Toledo: "Trabajamos enfermos"

Delegados y delegadas de prevención del Área Sanitaria de Toledo del SESCAM se han concentrado nuevamente frente al Hospital Universitario de Toledo (HUT) para denunciar los "graves problemas" de seguridad y salud que afectan a los trabajadores de los laboratorios del centro, especialmente el de Anatomía Patológica.

Las movilizaciones se producen tras repetidos episodios de intoxicaciones, bajas laborales y malestar físico y mental entre el personal, que asegura que las medidas tomadas por la gerencia no han sido suficientes para garantizar un entorno laboral seguro.

Durante la concentración, Patricia Ramos, trabajadora de los laboratorios, ha explicado que continúan produciéndose intoxicaciones diarias, y que el personal se ve obligado a usar mascarillas pesadas diseñadas para trabajadores expuestos al amianto, a pesar de que, según la gerencia, no existe riesgo de exposición a sustancias peligrosas.

"El viernes pasado tuvimos más de 30 partes de intoxicación, y alguna compañera tuvo que acudir a urgencias y a la mutua. Pero seguimos sin recibir ninguna respuesta de la gerencia", ha denunciado Ramos. "Si realmente no pasa nada, queremos que lo certifiquen por escrito; y si hay algún riesgo, que tomen medidas para solucionarlo".

Movilizaciones

Por su parte, Inés Pedreño, delegada de prevención, ha advertido que las movilizaciones continuarán hasta que no se dé una solución definitiva. Pedreño ha subrayado que la situación afecta tanto a la salud física como al bienestar mental de los trabajadores: "Trabajar siete horas con estas mascarillas es inhumano".

Los delegados exigen el cierre temporal de las instalaciones para una revisión completa y la reparación de todas las deficiencias detectadas, así como un compromiso firme de la gerencia para garantizar la seguridad del personal.

Respuesta sanidad

Desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, el consejero Jesús Fernández ha asegurado que hasta el momento no hay constancia de intoxicaciones en los laboratorios tras las mediciones objetivas realizadas.

"Contamos con tres empresas diferentes midiendo lo que ocurre en los laboratorios y seguimos sin detectar niveles de intoxicación que supongan un riesgo para los trabajadores", ha señalado Fernández en declaraciones a los medios desde el centro de salud de Buenavista, tras las críticas de los profesionales.

El consejero ha reconocido las protestas y la preocupación de las plantillas, pero ha insistido en que no se han registrado intoxicaciones según los informes de salud laboral y las mediciones externas. "Seguimos trabajando y hablando con ellos para abordar cualquier inquietud que puedan tener", ha afirmado.