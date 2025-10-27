Elevada afluencia de candidatos para las 11 plazas de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Toledo

Numerosos aspirantes accediendo a uno de los pabellones del IES Universidad Laboral tras la apertura de puertas.

El IES Universidad Laboral de Toledo fue escenario este domingo de una concurrencia masiva para el primer ejercicio de la oposición para 11 plazas de Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de la ciudad. Con unas 1.400 personas inscritas inicialmente, la presencia final fue algo menor pero alta, lo que evidencia la demanda y el interés por el empleo público.

La cifra de asistencia puso de manifiesto la competencia. Asumiendo la presencia de aproximadamente mil opositores en la prueba, la estadística dice que la ratio en el reparto de plazas se sitúa en torno a un aspirante por cada 91 personas, por lo que poco más del 1 % de los presentados logrará hacerse con uno de los 11 puestos en la administración local.

La alta afluencia se hizo patente desde primera hora, con colas y aspirantes concentrados en las inmediaciones del centro, en la avenida de Europa, y en zonas cercanas como el parque de las Tres Culturas. La apertura de las puertas se produjo en torno a las 10:10 horas, veinte minutos antes de la convocatoria oficial de las 10:30.

Entrada de aspirantes en el instituto ubicado en la avenida de Europa de Toledo.

Grupo de opositores consulta los listados de distribución de aulas poco antes de acceder a la prueba.

La distribución de los asistentes se realizó en tres pabellones del instituto. Aulas que contaban con un número medio de 30 plazas habilitadas, y que acogieron algo menos, por la ausencia habitual en estas convocatorias de quien se inscribe pero al final no se presenta. Los opositores lograron sentarse en sus puestos con el tiempo justo antes de que el tribunal diese inicio a la prueba.

Tipo test de 40 preguntas

El examen consistió en un cuestionario tipo test de 40 preguntas, complementado con cinco de reserva. La prueba comenzó con una pregunta sobre el artículo 140 de la Constitución Española, relativo a la autonomía de los municipios, y evaluó leyes clave como la Ley 39 de Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40 de Régimen Jurídico del Sector Público, las más preguntadas en este tipo de exámenes.

Además, se abordaron aspectos de la gestión local de Toledo, incluyendo el Reglamento Orgánico del Gobierno del Ayuntamiento y el Reglamento de Distritos, preguntando por la división de Toledo en cinco distritos, por ejemplo. La prueba también evaluó temario sobre haciendas locales, principios éticos de los empleados públicos, cupos de discapacidad y el uso de medios electrónicos. El bloque de Ofimática contó con 20 preguntas del total.

La segunda prueba

Para poder acceder al segundo ejercicio, una prueba práctica de manejo de informática aplicada al puesto de administrativo, los aspirantes deberán obtener una nota mínima de un cinco en el primer test.

Se espera que la plantilla provisional de respuestas se haga pública en el plazo de tres días desde su realización, momento a partir del cual comenzará la fase de alegaciones.