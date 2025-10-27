LA SAGRA lanza 'La Copa de la Conquista' con sorteos y actividades por el partido de copa del rey del C.D. Toledo

La emoción por la Copa del Rey regresa a Toledo y lo hace con sabor local. Tras siete años de ausencia, el C.D. Toledo vuelve al torneo del KO y lo hace acompañado de su patrocinador principal, Cerveza LA SAGRA, que ha lanzado una campaña especial bajo el lema "La Copa de la Conquista".

La iniciativa pretende trasladar el espíritu toledano más allá del terreno de juego, combinando fútbol, convivencia y redes sociales. "Queremos celebrar este regreso histórico y demostrar que la pasión por el fútbol se disfruta aún más cuando se comparte", explica Carlos García, CEO de Cerveza LA SAGRA.

El conjunto toledano no participaba en la Copa del Rey desde la temporada 2017-2018. Este año, el sorteo le ha emparejado con todo un Primera División, el Sevilla FC, en un encuentro que ha despertado la ilusión de la afición verde.

Para acompañar esta cita, LA SAGRA ha ideado una campaña que se extiende tanto al ámbito digital como al físico. A través de sus redes sociales, la marca invita a los seguidores a vivir "la conquista" de una manera diferente, con concursos, sorteos y mensajes que refuerzan la identidad local.

Sorteo

En Instagram, los aficionados pueden participar en el sorteo de una entrada doble para disfrutar del partido desde el Palco LA SAGRA, una de las acciones más esperadas. Además, una peña sevillista recibirá una sorpresa especial por parte de la cervecera, en un guiño de deportividad y celebración conjunta.

La campaña culminará el día del encuentro con una Fan Zone instalada en los alrededores del Estadio Municipal Salto del Caballo, donde toledanos y sevillistas podrán disfrutar del ambiente previo al partido con música, promociones especiales y degustaciones de cerveza.

Toledo contra Cazalegas. Cerveza LA SAGRA

"Queremos que esta fiesta sea de todos: de quienes llevan al Toledo en el corazón y de los que vienen de fuera a disfrutar del fútbol y de la ciudad", señala García. La iniciativa refuerza la apuesta de LA SAGRA por el deporte regional y por las experiencias que unen a las personas más allá del resultado del marcador.

ADN toledano

Fundada en 2011, Cerveza LA SAGRA ha crecido hasta convertirse en una de las cerveceras más reconocibles del panorama nacional. Nacida en la comarca de La Sagra (Toledo), elabora sus cervezas 100% con malta de cebada y sin aditivos, y ha hecho de la autenticidad y el orgullo local su seña de identidad.

Bajo la dirección de Carlos García, la compañía mantiene un discurso cercano y creativo, con campañas que conectan con la cultura y la pasión castellano-manchega. "Abiertos a nuevas conquistas" es su línea de comunicación principal, de la que ahora nace esta versión futbolera que busca hacer del regreso del C.D. Toledo una celebración colectiva.