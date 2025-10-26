Un millar de participantes en las catas de vino y cerveza en los monumentos de Toledo: "Es una experiencia única"

Una de las catas se realizó en la balconada del Ayuntamiento de Toledo.

Unas mil personas han participado en la iniciativa DegusTO 2025. Especial Otoño, celebrada este sábado por la noche en ocho espacios históricos de Toledo, como la puerta de Bisagra, la mezquita de Tornerías, la sede de la Real Fundación y la balconada del Ayuntamiento, entre otros lugares.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM del Consistorio toledano, José Manuel Velasco, han asistido a esta segunda edición, en la que se han ofrecido un total de 24 catas repartidas en las ocho ubicaciones, tal y como ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Velázquez ha destacado que iniciativas como DegusTO contribuyen a generar turismo de calidad, ya que es "una experiencia sensorial única, que une patrimonio, gastronomía local y música".

El alcalde de Toledo ha valorado, asimismo, la buena acogida de esta iniciativa "que ya fue un éxito el año pasado" y que el Gobierno local quería volver a celebrar y ha considerado que "es una buena señal que muchos de los que participaron en la primera edición, hayan querido repetir".

En las catas, que han tenido un precio de 18 euros por persona, se han ofrecido productos gastronómicos de proximidad de toda la provincia de Toledo como aceites, cervezas, ibéricos y quesos de Carriches, Marjaliza, Carpio de Tajo, Illescas o Manzaneque, algunos de ellos con premios internacionales.

Los asistentes también han podido degustar galletas, dulces, helados y vinos espumosos de la DO Méntrida y de la DO La Mancha.