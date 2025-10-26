La cafetería del centro de mayores del Polígono, en Toledo, reabrirá en breve: pincho de tortilla a 1,80 euros

La ansiada reapertura de la cafetería del centro de mayores del Polígono de Toledo está más cerca. El Ayuntamiento de la ciudad ha iniciado el concurso para la explotación de este servicio, ubicado junto a la biblioteca Almudena Grandes del barrio, con el objetivo de ofrecer precios populares y productos de calidad, prioritariamente a los socios del centro, pero también al público general.

Los interesados en gestionar la cafetería tienen hasta el próximo 4 de noviembre de 2025 para presentar sus ofertas. La cantidad se ha fijado en casi 11.000 euros, y las propuestas deberán presentarse al alza.

La adjudicación se llevará a cabo teniendo en cuenta criterios objetivos como la lista de precios, que podrá otorgar un máximo de 40 puntos, y la aplicación de un descuento del 10 % en el menú del día a las personas asociadas a los centros municipales de mayores, valorado en 20 puntos. Además, se puntuará con 10 puntos incrementar un empleado en los medios personales aportados para prestar el servicio.

Precios populares

El Consistorio establece una lista de precios máximos para productos básicos, garantizando un coste asequible para los usuarios. Por ejemplo, el del pincho de tortilla se ha fijado en 1,80 euros. El desayuno tendrá un tope de 2,00 euros, la caña de cerveza de 1,30 euros y el menú diario (dos platos, postre, pan y bebida) de 7,50 euros. En la misma línea, una pulga o chapatín de tortilla de patatas o francesa no podrá superar los 1,60 euros.

El contrato tendrá una duración de un año, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. La empresa adjudicataria se compromete a ofrecer un servicio "de primera calidad" durante seis días por semana, adecuándose al horario al del centro de mayores: de 9:00 a 19:00 horas en invierno y de 9:00 a 20:00 horas en verano.

Posibilidad de terraza

El servicio de comida permanecerá abierto entre las 13:30 y las 16:00 horas. Para fines de semana y festivos, el horario se adaptará de común acuerdo con la Junta de Gobierno del centro en función de las actividades de ocio, como la celebración de bailes para mayores.

En cuanto a la dotación de personal, debe haber al menos dos personas, una para la atención en barra y otra en cocina.

La limpieza del salón de la cafetería correrá a cargo del servicio de limpieza del Ayuntamiento durante los días laborables. Además, el concesionario podrá instalar una terraza cumpliendo con la ordenanza municipal.