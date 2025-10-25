Talavera de la Reina inaugura su gran bandera de España sobre una base de cerámica: "Es el lazo de unión más fuerte"

La ronda del Cañillo de Talavera de la Reina ya luce desde este sábado con una gran bandera de España, levantada sobre una base decorada con cerámica talaverana que refleja los colores, motivos y tradiciones de la ciudad.

El alcalde, José Julián Gregorio, y el General de División, Joaquín Broch, jefe de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, han presidido este sábado un homenaje a la bandera al que también han acudido la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades civiles, asociaciones locales y vecinos.

La bandera mide cinco por diez metros y se sustenta en un mástil de casi 30 metros que pesa 1.800 kilos. En su base, seis paneles de cerámica elaborados por Santos Timoneda homenajean a las Fuerzas Armadas, a su historia y a los héroes de la Guerra de la Independencia. Cuenta también con cuatro escudos -de España, Castilla-La Mancha, Talavera y la Diputación de Toledo-.

Bandera de España en Talavera de la Reina.

"La bandera de España es el lazo más fuerte de unión entre todos los españoles, el símbolo que nos representa y nos hermana como nación. El objetivo de este acto es rendir tributo a las Fuerzas Armadas, garantes de la unidad, la paz y la libertad. Y también a todos los que han dado su vida por los demás", ha expresado.

"Fuerza de los símbolos"

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha destacado "la fuerza de los símbolos que unen a España y también la importancia de hacerlo desde las raíces".

Homenaje a la bandera de España en Talavera de la Reina.

Asimismo, ha valorado un proyecto que se erige como "un ejemplo de colaboración institucional y de promoción del patrimonio talaverano", ya que la base de cerámica ha sido sufragada por la Diputación.