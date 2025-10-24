Los senadores toledanos del PP exigen a Page que pida perdón por el retraso en las mamografías de Talavera de la Reina

Los senadores del Partido Popular por la provincia de Toledo, Carmen Riolobos, Vicente Tirado y Miguel Ángel de la Rosa, han denunciado este viernes en Talavera de la Reina “la negligente e irresponsable gestión sanitaria de Emiliano García-Page”, tras los más de cinco meses de paralización del programa de detección precoz del cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera y sus comarcas, “un hecho gravísimo que ha afectado a miles de mujeres”.

Riolobos ha exigido al presidente regional que “pida perdón por los retrasos injustificados de cinco meses en los diagnósticos precoces de cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera; por no haber advertido a las mujeres que tenían que haber sido citadas según la planificación en los meses de mayo a octubre; y también por no haber dado explicaciones a la población general y especialmente a las mujeres para que hubieran actuado en consecuencia”.

La senadora ha reclamado igualmente que Page “cese de inmediato al consejero de Sanidad como responsable, porque aquí hay que asumir responsabilidades y no se puede despachar un asunto tan grave hablando de bulos”.

Riolobos ha exigido “transparencia y verdad”, instando al Gobierno regional a “hacer público con carácter urgente el calendario de mamografías para todas las mujeres que deben realizarlas hasta final de año, tanto en Talavera como en las tres comarcas —La Jara, La Sierra de San Vicente y La Campana de Oropesa—, tal y como estaba previsto”.

“Queremos saber cuántas mujeres estaban previstas y convocadas, cuántas han acudido a su cita, cuántas se han diagnosticado hasta mayo de 2025 y cuántas han dado positivo”, ha reclamado la senadora del PP, añadiendo que “también queremos saber cuántas mujeres siguen pendientes de cita y de mamografía en Talavera y sus comarcas”.

Riolobos ha denunciado que “es gravísimo que un gobierno, ante la cancelación de un contrato de esta naturaleza, no haya hecho nada en junio, julio, agosto, septiembre ni hasta octubre, dejando sin servicio un programa vital para la salud de miles de mujeres”.

Por todo ello, ha denunciado que “la parálisis del Gobierno de Page ha puesto en riesgo la salud y, en algunos casos, hasta la vida de mujeres que no han podido acceder a un diagnóstico precoz”. “Las mujeres de Talavera y de sus comarcas ya no confiamos en el señor Page, porque ante un asunto tan grave no ha hecho lo que tenía que hacer”, ha concluido Riolobos.