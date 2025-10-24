El alcalde de Talavera de la Reina denuncia que solo ha recibido "insultos" por pedir información sobre los cribados

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha denunciado que "solo ha recibido insultos" de la Junta de Castilla-La Mancha y del PSOE por "pedir información sobre la situación" del cribado de cáncer de mama en esa zona sanitaria.

Así lo ha expresado el regidor durante el desfile contra el cáncer de mama bajo el lema 'La Alegría de Vivir' que se ha celebrado en Talavera Ferial.

Además, ha recordado que esta semana ha pedido por escrito una reunión con el presidente, Emiliano García-Page, para que el Gobierno regional le "diga la verdad sobre los cribados de cáncer de mama". "Los talaveranos merecen saber la verdad", ha expresado el alcalde, que ha reiterado su petición de que Page lo reciba.

"Que informen sobre la situación, las listas de espera y cómo se va a resolver el problema. Que nos digan lo que está pasando porque es muy grave y tenemos que saber la verdad", ha sentenciado.

Cartas enviadas

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, este viernes, la Junta y una extrabajadora de la clínica que prestaba el servicio de las mamografías, que cerró en mayo, han confirmado que todas las cartas con los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas a las pacientes fueron entregadas en tiempo y forma.

Asimismo, esta empleada ha asegurado que las pruebas semestrales y anuales que quedaron pendientes en el centro de diagnóstico se están haciendo en el hospital de la ciudad.