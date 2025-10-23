El vídeo que muestra a gente de Toledo bañándose en el Tajo en un verano de 1965: barcas, playa y agua cristalina

Toledanos bañándose en la playa de la Solanilla en el Tajo en Toledo en 1965. Donación de A. Laín. Real Academia de Bellas Artes y CC. Históricas

La Filmoteca Histórica Toledana, el canal de YouTube de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencia Históricas de Toledo, ha incorporado a su colección un documento audiovisual de gran valor histórico y sentimental.

Se trata de un vídeo inédito de 1965 que muestra a varios toledanos disfrutando de un baño en el río Tajo a la altura de la playa de la Solanilla.

La filmación, cedida por Andrés Laín, permite viajar en el tiempo a una época en la que el Tajo lucía aguas limpias y llenas de vida. En las imágenes se aprecian el emblemático Puente de San Martín y la escultura del Cristo de la Vega, testigos de aquellos veranos donde cientos de vecinos se congregaban para tomar el sol y darse un buen chapuzón.

Bajo los álamos y sauces se observan familias y jóvenes usando barcas de remos, lo que demuestra el papel tan importante del Tajo en la vida cotidiana de los toledanos de mediados del siglo XX.

El baño en el río fue prohibido oficialmente en junio de 1972 debido al grave problema de contaminación. Una problemática que marcó el final de una tradición que durante épocas formó parte de los veranos en la capital regional.

Este documento audiovisual permite recordar la memoria colectiva de una ciudad estrechamente ligada a su río. La Real Academia anima a todas las personas que conservan grabaciones domésticas, fotografías o documentos históricos relacionados con Toledo a compartirlos.

Puedes enviar tales recuerdos al correo academia@realacademiatoledo.es. Cada aportación ayuda a preservar y difundir el patrimonio histórico y visual de la ciudad.