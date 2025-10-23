Rescatan a dos pescadores atrapados tras una crecida del río Tajo en la zona de Tabordo en Toledo
Los jóvenes, de unos 30 años, quedaron dentro del agua la tarde de este martes. Los bomberos del parque municipal avisan de los riesgos por los aumentos de caudal y piden precaución.
Los bomberos del parque municipal de Toledo rescataron este martes a dos jóvenes que quedaron atrapados en el río Tajo. Los hombres, de unos 30 años de edad, se encontraban pescando en la zona del restaurante Tabordo, junto a La Peraleda, cuando fueron sorprendidos por una súbita crecida del río.
Una dotación de efectivos se desplazó rápidamente a la zona tras recibir el aviso, que se produjo en torno a las cinco de la tarde. Según indicaron los propios bomberos, la subida de caudal se debió posiblemente a la apertura de una de las presas aguas arriba del río.
El suceso causó alarma en los dos pescadores, especialmente en uno de ellos, "que no sabía nadar", informan desde el parque a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.
Para el rescate, utilizaron líneas de vida, chalecos acuáticos y cuerdas. Los bomberos se mantuvieron anclados fuera del agua y consiguieron sacar a los hombres del río de forma segura. A pesar de que la barca de rescate se había desplazado a la zona de manera preventiva, su uso no fue finalmente necesario.
Advertencia a la ciudadanía
Los bomberos de Toledo utilizaron sus redes sociales para informar de la intervención y lanzar un mensaje de advertencia: "Dos personas quedan atrapadas dentro del #río Tajo, #toledo. Fueron rescatadas con chaleco y cuerda. Recordamos que el río sufre variaciones de caudal dependiendo del agua liberada por las presas aguas arriba. Rogamos mucha precaución".
Desde el parque municipal, se hace un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones y estar alerta de los riesgos que comporta el río Tajo.