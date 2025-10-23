El Ministerio de Transportes triplicará la actuación en el proyecto del AVE de Talavera

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aumentará significativamente el alcance de su actuación en el proyecto de la futura estación del AVE en Talavera de la Reina, con el fin de mejorar la permeabilidad de la integración ferroviaria. Así lo ha confirmado este jueves el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

Santano detalló al alcalde, José Julián Gregorio, los avances obtenidos en el estudio hidrológico del proyecto de la estación de alta velocidad. A raíz de los resultados sobre la inundabilidad de la zona, el Ministerio aumentará más del triple el ámbito de su intervención, pasando de los casi dos kilómetros inicialmente previstos a más de seis kilómetros, lo que beneficiará la permeabilidad de la ciudad.

El secretario de Estado asegura, además, que se encargará un estudio de alternativas para analizar, junto al Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), las posibles soluciones para las zonas inundables recogidas en el informe hidrológico.

Santano recuerda que ya había confirmado al alcalde en reuniones anteriores que la estación de alta velocidad de Talavera "se quedaría en el entorno de la antigua", si bien el Ministerio llevaría a cabo una significativa ampliación.

Indica que, en paralelo a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se están elaborando los pliegos del proyecto básico y del proyecto constructivo, que incluirán las soluciones definidas en el estudio de alternativas.

Ampliación del edificio y nuevo parking

Durante su visita, Santano ha recorrido junto al alcalde la estación ferroviaria, que se verá sustancialmente modificada debido a la integración: se ampliará el edificio y se construirá un nuevo aparcamiento para fomentar una movilidad más sostenible y respetuosa con el entorno.

Con este encuentro, se materializan los compromisos adquiridos, "fruto del consenso entre ambas administraciones y de la lealtad institucional, para llevar a cabo la integración ferroviaria en Talavera de la Reina y lograr el máximo beneficio para sus ciudadanos".

Por su parte, el alcalde Gregorio ha agradecido la reunión, en la que se abordaron asuntos "de vital relevancia" para el futuro de Talavera, como la alta velocidad o la electrificación de las vías. "Estando ahora mismo en ese eje tan cercano a Madrid y a Lisboa, Talavera se convierte en un nudo logístico, algo importantísimo para nuestro crecimiento", afirma.