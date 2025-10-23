Las Batallas de Órganos de Toledo se presentan en Madrid: "No se podrían celebrar en ningún otro lugar del mundo"

La propuesta cultural se ha presentado este jueves en la oficina de turismo en Castilla-La Mancha, en Madrid.

Toledo se prepara para vibrar con una de sus citas culturales más emblemáticas: las Batallas de Órganos del Festival de Música El Greco, que celebran su duodécima edición los días 8, 15 y 22 de noviembre en el crucero de la Catedral Primada.

La propuesta es un "singular diálogo musical" entre organistas que interpretan e improvisan desde los siete órganos históricos de la Catedral —algunos con siglos de historia— en un emocionante duelo "lleno de virtuosismo, dramatismo y belleza".

El Festival, dirigido por Juan José Montero, ha logrado reunir a los mejores organistas del mundo, consolidando a Toledo como capital internacional de la música y recuperando obras e instrumentos del valioso patrimonio catedralicio.

Navas de Tolosa...

En esta edición, las batallas propondrán un recorrido temático y simbólico a cargo de concertistas de talla internacional. La primera cita, el 8 de noviembre, estará dedicada a Las Navas de Tolosa, con la participación de Pablo Márquez Caraballo, Atsuko Takano, Vincent Thévenaz y Juan José Montero.

La segunda batalla, el 15 de noviembre, versará sobre El Diluvio Universal, y contará con las interpretaciones de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Samuel Liégeon, Rui Soares y Juan José Montero. Finalmente, el 22 de noviembre se celebrará La Batalla de las Campanas, protagonizada por Samuel Liégeon, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Marc Pinardel y Juan José Montero.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

El valor del Festival

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asistido hoy a la presentación de la XII edición de la Batalla de Órganos, que ha tenido lugar en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en la Gran Vía de Madrid. Al evento han acudido también Juan José Montero, director del festival; Juan Pedro Sánchez Gamero, deán de la Catedral Primada; Jesús Carrobles, presidente del Patronato de la Real Fundación; Tomás Arribas, diputado provincial de Cultura, y Javier Úbeda, delegado de la Junta en Toledo.

Durante su intervención, Velázquez ha celebrado la excelencia de este importante festival, que figura entre "los eventos más reconocidos por el Observatorio de la Cultura". El regidor ha puesto de manifiesto que "este festival se hace en Toledo, porque no podría realizarse en ningún otro lugar del mundo".

Capital Europea de la Cultural 2031

Ha destacado además que esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso municipal por alcanzar la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, subrayando que la cultura debe ser una herramienta de transformación y conocimiento. "Queremos dejar una huella muy positiva en el futuro de la ciudad, aprovechando la cultura como motor de excelencia y permanencia", ha afirmado.

Velázquez ha invitado a todas las personas que deseen conocer Toledo a que asistan a esta cita "irrepetible", y para aquellas que sí lo conocen, "es una forma verdaderamente única y exclusiva de redescubrir Toledo".