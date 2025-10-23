El Ayuntamiento de Toledo impugnará el dictamen del Nudo Norte en los tribunales

El Pleno extraordinario del próximo lunes dirimirá la resolución final del expediente del Nudo Norte. La Corporación votará tras recibir el dictamen desfavorable del Consejo Consultivo sobre la revisión de oficio de los convenios de 2008 y 2021. Este informe, al no avalar la anulación de los acuerdos, podría obligar al Consistorio a afrontar una indemnización que superara los diez millones de euros.

El acuerdo crucial que se someterá a votación es doble, según los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Primero, finaliza la vía administrativa de revisión de oficio, acatando el dictamen desfavorable según la normativa. Segundo, autoriza acciones judiciales y administrativas para impugnar el informe del Consultivo ante los tribunales, desplegando la batalla legal para defender los intereses municipales.

La aprobación del acuerdo se prevé con los votos del equipo de gobierno (PP y Vox), que suman mayoría absoluta, y previsiblemente los de Izquierda Unida (IU), formación que ya secundó la decisión previa también en Pleno extraordinario. El PSOE, por su parte, es posible que mantenga la abstención ya manifestada en la sesión anterior.

Para articular esta ofensiva legal, el Ayuntamiento ha aprobado un gasto de 32.600 euros para la contratación de un bufete de abogados especializado. El portavoz del Gobierno municipal, Juanjo Alcalde, indicó este miércoles que el Consistorio asigna esta partida para recurrir una decisión que calificó de "injusta" y "dañina" para los intereses de la ciudad. Este gasto lo ha autorizado la Junta de Gobierno Local este miércoles 22 de octubre.

No obstante, Izquierda Unida (IU) ha manifestado su extrañeza por la externalización. Txema Fernández, portavoz de la formación, considera "curiosa" la decisión, aludiendo a que el Ayuntamiento ya abona casi 150.000 euros por tres años de servicio a un bufete privado, contratado desde enero de 2025 para la defensa y representación jurídica municipal.