La nueva canalización del arroyo de Azucaica, en Toledo, sextuplicará su capacidad de desagüe para evitar riadas

El Ayuntamiento de Toledo prevé iniciar a finales de este año la segunda y decisiva fase de las obras de canalización del arroyo de Villagómez, una actuación crucial para poner fin a las graves inundaciones que asolaron el barrio de Azucaica tras las lluvias intensas de 2021 y 2023, toda vez que sextuplicará su capacidad de desagüe.

Así lo ha anunciado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante una visita a la zona, donde calificó el proyecto como "la obra pública de iniciativa municipal más importante que nunca antes se ha hecho en la historia del barrio de Azucaica".

Según el ingeniero José Morales, la principal mejora radica en el aumento de la capacidad de desagüe, que se sextuplicará, al pasar de dos metros cúbicos por segundo a 13 metros cúbicos por segundo. "Esto nos garantiza que vamos a ser capaces de desaguar la avenida para un periodo de retorno de 500 años", ha explicado el técnico.

La obra, que utilizará marcos prefabricados y se abrirá por zonas para minimizar las molestias, discurrirá desde la calle Alegría con Calle Amapola hasta la calle Campanilla, bajando hacia el río Tajo y en paralelo al camino viejo de Azucaica.

La intervención contempla una inversión de más de tres millones de euros y prevé soterrar 1.200 metros del arroyo, una actuación largamente demandada por los vecinos.

El inicio de las obras está pendiente de recibir el visto bueno de dos administraciones clave: la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y el Gobierno regional. La concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines, Loreto Molina, ha confirmado que ambas entidades ya tienen el proyecto. "Esperemos que no haya ningún inconveniente ni por parte de unos ni de otros, como hubo en la primera fase", deseó Molina.

Por su parte, el alcalde ha expresado su confianza en que con esta obra se pueda "pasar página definitivamente de esas imágenes del barrio completamente inundado, lleno de barro, con algunas casas, con verdaderas imágenes impactantes de película de terror".

Velázquez ha destacado que el proyecto municipal debería servir también para "implicar al resto de administraciones que aguas arriba tienen responsabilidades", en referencia al Gobierno central y al regional.

El regidor ha recordado que, si bien los ayuntamientos son competentes en los tramos urbanos de los arroyos, la competencia en los tramos no urbanos recae en la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). "Esta actuación tan importante es una llamada a la acción al resto de administraciones públicas para que aguas arriba hagan lo que les corresponde", ha reclamado.

Más datos de la obra

La segunda fase del proyecto, que se complementa con la primera que consistió en la construcción de un arenero para depósitos sólidos, comprende un nuevo encauzamiento. Se ejecutará un marco soterrado a través del viario municipal, con unas dimensiones de 2,5 metros por tres metros en la zona final y 2,5 por dos metros en el tramo restante.

Antes de que comience esta fase crucial, el Ayuntamiento finalizará la primera etapa con la plantación de 61 ejemplares de pino y la adecuación de un camino para el esparcimiento vecinal.

Satisfacción vecinal

Desde la asociación de vecinos de Azucaica 'La Candelaria', su vicepresidente, Pablo Rico, ha valorado positivamente esta "obra importante, que todos los vecinos llevan pidiendo desde hace muchísimos años". Rico ha destacado que el arenero de la primera fase "ya está dando sus frutos" y ha mostrado su esperanza de que "se pueda empezar pronto con esta reforma" que ha sido "el tema de conversación" histórico en el barrio.