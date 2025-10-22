Llega a Castilla-La Mancha el programa 'Deporte DipuProtegido' para prevenir la muerte súbita en edad escolar

La Diputación de Toledo ha presentado este martes el programa 'Deporte DipuProtegido. Hacemos deporte. Protegemos al deportista', una iniciativa pionera en Castilla-La Mancha centrada en la prevención de la muerte súbita en el deporte en edad escolar.

El plan combina medidas de prevención, seguridad y educación sanitaria para garantizar que los niños y jóvenes practiquen deporte en condiciones seguras.

El acto de presentación, celebrado en la Residencia Universitaria 'Santa María de la Cabeza', ha contado con la presidenta de la Diputación, la diputada de Deportes, Pilar Martín, la jefa del Servicio de Medicina Deportiva, Valle Guío, la presidenta de la Fundación Quaes, Araceli Boraita, y el presidente de la Asociación Española contra la Muerte Súbita, José Durán, además del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano.

Presentación Programa 'Deporte DipuProtegido'. Diputación de Toledo

Durante su intervención, la presidenta de la Diputación ha subrayado que este programa "simboliza el compromiso de la institución con la salud y el bienestar de los deportistas" y que su objetivo principal es "proteger la vida de quienes practican deporte y fomentar hábitos saludables desde la infancia".

Deporte y seguridad

Por su parte, la diputada de Deportes, Pilar Martín, ha explicado que el programa nace de la convicción de que "hacer deporte debe ser sinónimo de hacerlo con seguridad".

Según ha señalado, el plan permitirá que cada niño o joven que participe en las actividades y escuelas deportivas provinciales lo haga "con total tranquilidad y con todas las garantías".

El programa incluye reconocimientos de aptitud deportiva voluntarios y periódicos para menores de entre 6 y 13 años, con un coste simbólico de 12 euros.

Chequeos

Los chequeos, realizados por profesionales del Servicio de Medicina Deportiva, contemplan una historia clínica detallada, exploración física completa y un electrocardiograma, herramientas fundamentales para detectar patologías cardíacas ocultas que pueden provocar una muerte súbita.

La doctora Valle Guío ha destacado que la muerte súbita, aunque infrecuente, "representa una de las principales causas de mortalidad entre jóvenes aparentemente sanos" y que su prevención requiere una actuación inmediata, formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibriladores en las instalaciones deportivas.

Base para la investigación

Asimismo, el programa servirá como base para futuros estudios de investigación sobre la prevalencia de patologías cardiacas en población infantil y juvenil de la provincia, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los deportistas.

Tanto la cardióloga Araceli Boraita, presidenta de la Fundación Quaes, como José Durán, presidente de la Asociación Española contra la Muerte Súbita, han elogiado la iniciativa.

Reconocimientos periódicos

Boraita ha recordado que, aunque no se puede evitar al 100 %, "con medidas adecuadas se puede llegar a salvar hasta el 87 % de los casos", mientras que Durán, visiblemente emocionado, ha subrayado la importancia de realizar reconocimientos periódicos: "Yo perdí a mi hijo en un entrenamiento. Si se hubiera hecho un chequeo, quizá estaría vivo hoy".

Con esta actuación, la Diputación de Toledo se consolida como una institución pionera en la prevención de la muerte súbita en el deporte en edad escolar, reforzando su compromiso con la salud, la seguridad y el deporte responsable en Castilla-La Mancha.