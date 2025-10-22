El alcalde de Talavera de la Reina pide una reunión urgente con Page por la situación de los cribados de cáncer de mama

El alcalde de Talavera de la Reina ha remitido una carta al presidente de Castilla-La Mancha solicitando una reunión urgente y personal para abordar lo que considera "un grave asunto de gran importancia para la ciudad y su comarca".

Este cuestión se trata de la paralización del programa de detección precoz del cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera de la Reina.

En la misiva, el regidor muestra su profunda preocupación por la situación actual de este servicio esencial, que se encuentra suspendido desde el mes de mayo a raíz del cierre repentino del centro concertado encargado del cribado en Talavera y su área de influencia.

Según advierte, esta interrupción podría afectar a miles de personas que no hayan podido acceder a sus revisiones periódicas, con el consiguiente riesgo sanitario que ello supone.

"Nos preocupa enormemente la posible afectación de miles de mujeres a raíz de su paralización temporal,", ha expresado el alcalde en el documento, en el que insiste en la necesidad de actuar con rapidez y transparencia.

Aspectos a tratar

El Ayuntamiento propone que en el encuentro con el presidente regional y la Consejería de Sanidad se analicen, entre otros puntos, los siguientes aspectos:

El estado actual del programa de cribado en Talavera, la cobertura alcanzada, el número de mujeres pendientes de revisión y los plazos para recuperar la normalidad.

Los detalles del nuevo contrato o licitación anunciado por la Junta, incluyendo la empresa adjudicataria, la duración del acuerdo y las garantías de cobertura.

Las medidas adoptadas durante el periodo de transición para evitar que se produzcan "pérdidas de oportunidad diagnóstica" o desigualdades con otras zonas de Castilla-La Mancha.

Los mecanismos de seguimiento y transparencia que se aplicarán para que la población disponga de información clara sobre la efectividad del programa, los tiempos de espera y los resultados.

El alcalde ha recalcado que el consistorio está dispuesto a colaborar plenamente con la Junta para restablecer cuanto antes la actividad del programa, y ha subrayado la importancia de garantizar "la máxima calidad" en la atención a las mujeres afectadas.

“Considero fundamental que podamos reunirnos para analizar conjuntamente algunos aspectos sanitarios fundamentales para los ciudadanos y, sobre todo, para las mujeres”, señala el escrito, ha concluido.

Malestar social

La carta del alcalde llega en medio de un creciente malestar social y político por la interrupción del servicio.

Según se conoció ayer, el Partido Popular pidió explicaciones a la Junta por los retrasos en el cribado de cáncer de mama en Talavera, mientras que el Gobierno regional defendió que la situación se debe al cierre imprevisto de la clínica concertada que prestaba el servicio y aseguró que ya se está trabajando en una nueva licitación para restablecerlo en las próximas semanas.

Más explicaciones

A pesar de estas explicaciones, desde el Ayuntamiento talaverano se considera imprescindible ofrecer información clara, actualizada y verificable a las mujeres afectadas y a la opinión pública.

La misiva busca precisamente abrir un canal directo de diálogo institucional para resolver el problema y recuperar la confianza en el sistema sanitario público.

"Confiamos en que, con la colaboración del Gobierno regional, lograremos avanzar de forma decidida en ese ámbito tan sensible", ha concluido el alcalde en su carta.