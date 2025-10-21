Fallece a los 66 años José Luis Morlanes, padre del director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Los restos mortales del progenitor de Alberto Morlanes han sido trasladados al tanatorio de la capital, donde será despedido este miércoles en la más estricta intimidad.

José Luis Morlanes, padre del director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Alberto Morlanes, ha fallecido en la madrugada de este martes en Toledo.

El progenitor del periodista, que tenía 66 años, sufría desde hace tiempo una grave enfermedad contra la que ha luchado hasta el final con ánimo y entereza.

José Luis ha dedicado su vida profesional al transporte en la capital regional, sector en el que también deja un gran vacío.

Sus restos mortales han sido trasladados desde su domicilio, donde se ha producido el deceso, hasta el tanatorio de la capital, lugar en el que será despedido este miércoles en la más estricta intimidad.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha lamentamos profundamente esta irreparable pérdida, nos sumamos al duelo y trasladamos nuestro más sentido pésame a nuestro compañero Alberto y su hermana Irene así como al resto de familiares, amigos y seres queridos de José Luis.

Descanse en paz.