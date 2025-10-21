Bomberos forestales hallan una fosa con varios cadáveres mientras apagaban un incendio en un pueblo de Toledo

Unos bomberos forestales pertenecientes al Plan Infocam han descubierto una fosa con varios cadáveres en su interior cuando trabajaban en las tareas de extinción de un incendio forestal en el municipio toledano de La Puebla de Montalbán.

Este hallazgo, que ha avanzado el colaborador de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Manuel Moreno, ha tenido lugar en un paraje cercano al canal de Castrejón cuando cuatro de estos profesionales realizaban un cortafuegos para parar las llamas.

Según cuenta Moreno en su relato, primeros vieron un hueso, excavaron con una máquina y encontraron varios esqueletos, al menos cuatro por el número de cráneos, al pie de una ladera.

Una vez avisada la Guardia Civil, los agentes acordonaron la zona, "donde los huesos estaban a simple vista y sobre un polvo blanco", apunta.

Hasta el lugar del hallazgo se ha desplazado el prestigioso forense Francisco Etxebarría, asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para inspeccionar el enterramiento . En ese primer examen, el médico ha encontrado la vaina de un proyectil con la inscripción 1936.

Aunque este segundo hallazgo podría reforzar la hipótesis de que se trate de una fosa común de represaliados durante la Guerra Civil, hay un detalle que hace que esta hipótesis pierda fuerza. Y es que algunos de los restos óseos apuntan a niños de entre 5 y 7 años.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno consutladas por Efe, han confirmado que se trata de "restos de bastante antigüedad" cuyo origen debe ser estudiado.

Hipótesis

"Que haya cadáveres de niños descarta en gran medida que sea de la Guerra Civil, y que se haya encontrado un cartucho, una bala o una vaina de 1936 puede ser fortuito, porque en esa zona estuvo el frente de guerra", ha precisado al periodista el integrante de la Asociación Manuel Azaña, Ignacio Cabello.

Los restos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Toledo para ser analizados.