Aramburu, Victoria Abril, Víctor Manuel, Clara Lago e Irene Villa, las estrellas que reunirá el festival CiBRA en Toledo

El alcalde Carlos Velázquez, el director del festival Gabriel Castaño, junto a representantes de la Junta y la Diputación, han presentado la cita.

Toledo se convertirá en un epicentro cultural en unos días gracias a CiBRA. Estrellas de las letras, la música y el cine se reunirán en la ciudad. Fernando Aramburu, Leonardo Padura, Arturo Pérez Reverte, Víctor Manuel, Christina Rosenvinge, Victoria Abril, Clara Lago e Irene Villa son algunas de las figuras que participarán en la XVII la edición del Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, que se celebra desde el 24 de octubre y hasta el 8 de noviembre.

El festival premiará al escritor Fernando Aramburu, a las actrices Victoria Abril y Clara Lago, a Alberto Ammann, a los hermanos Álvaro y Ángela Cervantes, a la cantante Christina Rosenvinge o a otras personalidades como Irene Villa.

El director del festival, Gabriel Castaño, ha presentado el evento este martes en rueda de prensa, reclamando colaboración para poder ofrecer un festival más potente, con las fechas concentradas y con más pases y proyecciones. "Hay que hacer un esfuerzo para optimizar los espacios municipales", ha indicado, recalcando que el éxito de las propuestas es tal que numeroso público se queda "fuera" al agotarse las entradas de las proyecciones o de la gala de clausura, que se celebra el 8 de noviembre en el Palacio de Congresos.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha aplaudido el evento, que será esencial en la candidatura de Toledo para optar a ser Capital de la Cultura en 2031, cuyo proyecto se presentará en "unos días". También ha planteado que algún evento del CiBRA se celebre el próximo año en la Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha, cuyas obras han arrancado en el parque de Polvorines de la ciudad.

En cuanto a las proyecciones, cuyas entradas "se agotaron en menos de doce horas", destaca el documental 'Solo pienso en ti', un largometraje documental que desvela la historia detrás de la icónica canción de Víctor Manuel, dirigido por el director alcazareño Hugo de la Riva y producido por la productora toledana Alhaja Films.

Se proyectará también la última película de Isabel Coixet, 'Tres adioses'; 'Playa de lobos' de Javier Veiga; 'Frontera', de Judith Colell; 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe; 'Siempre es invierno', de David Trueba; y 'Flores para Antonio', sobre la vida de Antonio Flores, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta.

A esos títulos de preestreno se suman los mejores estrenos de la temporada, que se proyectarán en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán: 'Sirat', de Óliver Laxe, que será el representante de España en los Oscar; 'Romería', de Carla Simón; 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'La deuda', de Daniel Guzmán; 'La Cena', de Manuel Gómez Pereira; y 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga.

Los libros

David Uclés estará con 'La Península de las Casas Vacías' el jueves 30 de octubre en el Museo Sefardí de Toledo, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

A Uclés se sumará Arturo Pérez-Reverte, a través de un encuentro con jóvenes de Educación Secundaria de varios centros educativos de la capital regional el jueves 6 de noviembre en el Paraninfo de Envases de Cartón de la Universidad de Castilla-La Mancha. También Leonardo Padura, con su nuevo libro 'Morir en la Arena', estará en el restaurante Venta de Aires de Toledo el miércoles 5 de noviembre, también con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Por último, en la antesala de la gala de clausura, Fernando Aramburu realizará un encuentro con diferentes lectores en el Cigarral del Santo Ángel Custodio, el viernes 7 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, también con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Los premios

Los premios honoríficos se celebrarán en su gala de clausura, que se celebrará el sábado 8 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo.

En esta ocasión, el galardón Toledo de Cine recaerá en Victoria Abril y Alberto Ammann. Por su parte, el premio 'Alice Guy' irá para Clara Lago, mientras que la estatuilla 'Alice Guy' en otros ámbitos de la vida será para Christina Rosenvinge.

Se suman el Premio Literario 'El viento de la luna' que recogerá en esta edición el escritor Fernando Aramburu; el galardón de 'Orden de Toledo' que, por primera vez en la historia, se entregará a dos hermanos, como son Álvaro y Ángela Cervantes; también se entregará el premio 'Adaptación a una vida; una vida de cine', que reconocerá a Irene Villa; y a los programas de cine de RTVE, quienes recibirán el premio Especial de Cine y Educación.

Durante esta misma gala de clausura, se homenajeará a los profesionales del doblaje en España con "dos de las voces más icónicas e importantes de nuestro país" cómo son Camilo García y María Luisa Solano.

Previamente a esa gala final, se realizará un coloquio con Victoria Abril, Clara Lago, Alberto Ammann y Christina Rosenvinge. Un conversatorio que se realizará en el Círculo del Arte de Toledo, desde las 12:00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, moderado por Luis Alegre.

Toda la programación se puede consultar en la web oficial del festival https://cibra.es/