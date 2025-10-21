El alcalde de Toledo defiende la inmovilización de coches Bolt: "Si una empresa no tiene licencia, se cierra"

La Policía Local de Toledo ya ha inmovilizado vehículos de la empresa Bolt en la ciudad al detectar que realizan trayectos urbanos sin licencia y tras tener varias sanciones impagadas por este motivo. El alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha defendido este martes la actuación de los agentes.

"Si una empresa no tiene licencia de actividad, se cierra", ha sostenido. El regidor ha señalado que "la Policía Local cumple con su obligación" al "velar" para que las actividades prestadas en Toledo estén dentro de la legalidad, con sus respectivos permisos.

Velázquez ha expuesto que la compañía de VTC "no cuenta con licencia para hacer servicios urbanos en Toledo (algo exclusivo de los taxistas) y la Policía actúa para proteger al sector del taxi y a todos los usuarios".

El regidor ha planteado el vacío y la indefensión ciudadana si se produjera un accidente al no tener licencia para tal fin, lo que cuestionaría el seguro al pasajero. "Si pasa algo y hay algún accidente y se presta sin licencia puede haber problemas mayores para los usuarios", ha alertado.

También ha destacado la "coordinación" con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en este asunto, administración a la que se trasladan los expedientes sancionadores abiertos al tener las competencias en esta área. "Los inicios de expedientes se han trasladado y nos consta que se están tramitando", ha revelado el popular.

La VTC amenaza con acciones legales

Bolt, en un comunicado, condenaba este lunes las recientes inmovilizaciones de vehículos con licencia VTC, una medida calificada "ilegal", ya que el Consistorio "carece de competencias para limitar este tipo de servicios en trayectos urbanos".

La compañía defiende que sus operaciones en Toledo se desarrollan "con total cumplimiento de la legislación vigente" y considera que estas intervenciones suponen un "grave perjuicio para los ciudadanos, los conductores profesionales y el derecho a una movilidad libre y moderna".

Asimismo, desde MOVEA, asociación del sector VTC en España, anunciaron que las multas e inmovilizaciones "serán recurridas por vía legal, al no estar amparadas por ninguna normativa aplicable".

Además, denunciaron "prácticas graves durante las inspecciones, que podrían tener consecuencias jurídicas". La empresa censura que "los agentes obligan a los viajeros a abandonar el vehículo y tomar un taxi, y retiran los teléfonos móviles tanto a conductores como a usuarios sin ningún tipo de consentimiento", por lo que no descartan "emprender acciones legales por la comisión de delitos".