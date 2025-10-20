Vuelve este sábado uno de los planes más esperados en Toledo: catas 'gastro' en ocho joyas patrimoniales

Velasco ha destacado el éxito del año pasado de esta acción turística de calidad incluida en la campaña 'Toledo, tu patrimonio mundial', que permitirá a casi mil personas disfrutar del maridaje entre gastronomía y patrimonio, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Cada cata incluirá la degustación de tres productos diferentes por tipología y que mariden entre sí, tendrá una duración de 45 minutos y se desarrollará en grupos reducidos de 36 personas y de 44 en el caso del Cigarral de Menores.

Tres pases y ocho monumentos

En total serán 24 catas monumentales al anochecer en tres pases, a las 19.00 horas, a las 20.00 horas y a las 21.00 horas en ocho espacios históricos de la ciudad, que son la balconada del Ayuntamiento de Toledo; el patio del Convento de San Antonio de Padua; el patio del Museo de Santa Cruz en el Claustro Bajo; en el Claustro de la Mona del Convento de las Comendadoras de Santiago; la Mezquita de Tornerías; el Cigarral de Menores; la Puerta de Bisagra y Roca Tarpeya en los jardines del Museo Victorio Macho.

Se ofrecerán productos gastronómicos de proximidad de toda la provincia de Toledo como aceites, cervezas, ibéricos y quesos de Carriches, Marjaliza, Carpio de Tajo, Illescas o Manzaneque, algunos de ellos con premios internacionales, además de galletas, dulces, helados y vinos espumosos de la D.O. Méntrida y de la D.O La Mancha.

Cada ubicación ofrecerá una atmósfera diferente, amenizada con música en directo que irá desde el jazz, el soul, la guitarra clásica o DJ, adaptado a cada escenario y cada producto a degustar.

Reservas y precio

Para participar será necesario reservar en la web https://turismo.toledo.es/ a partir de este martes y tendrán un precio de 18 euros a abonar en el momento de la cata a los productores que participan en esta acción.

Por último, el concejal de Turismo, ha agradecido la colaboración de todos aquellos que "hacen posible que la noche del sábado podamos disfrutar de una experiencia especial en la ciudad de Toledo"; desde la Diputación, a la Junta de Comunidades, la Real Fundación, la Fundación Cigarral de Menores, al Convento de las Comendadoras y al Convento de San Antonio.