Usuarios del bus Talavera de la Reina-Toledo vuelven a quejarse de un "mal servicio": de lunas rotas a puertas que se caen

Lunas rotas y asientos en mal estado en los autobuses que cubren la línea Toledo-Talavera de la Reina.

La Plataforma de Afectados del Transporte de Viajeros de Talavera de la Reina y sus Comarcas ha denunciado el "mal servicio" que sufren de manera constante los usuarios de la línea de autobús que une la ciudad de la cerámica con la capital regional, Toledo, y que según denuncian se "está acrecentando de manera exponencial". Lunas rotas, asientos deteriorados o puertas que se caen, son algunas de las situaciones que denuncian.

En un comunicado, han recordado que desde que en julio de 2024 la línea comenzó a prestarse por parte de la empresa Monbus, las incidencias y deficiencias son constantes.

Como ejemplo, citan cómo la pasada semana un autobús que salía de Talavera de la Reina a las 6:00 horas de la mañana lo hizo con una luna lateral rota. Esta "infracción grave" se repitió en el trayecto de vuelta a las 18:00 horas. En ese momento, cuentan que los usuarios se negaron a viajar en esas condiciones y así se lo comunicaron al conductor, que pidió la llegada de otro vehículo con el retraso que ello conllevó en la hora de salida.

Días después, apuntan que el mismo autobús continuaba con la luna rota y ofreció un trayecto Toledo-Talavera a las 22:30 horas con varios usuarios que accedieron "ante la imposibilidad de desplazarse por otros medios".

Pero este no ha sido el único problema que han tenido que afrontar los usuarios del servicio. La avería de un vehículo en la mitad del recorrido les obligó a esperar dos horas y media a la llegada de un vehículo de sustitución. Pasado este tiempo y ante la ausencia de ese autobús que nunca llegó, los viajeros tuvieron que "ponerse en contacto con familiares y solicitar taxis para poder regresar desde Toledo a Talavera de la Reina".

Además, señalan cómo a algunos autobuses se les ha "caído la puerta lateral en varias ocasiones", olor a gasolina en el interior, retraso constante en las horas de salida, problemas en la aplicación móvil u hojas de reclamación que no corresponden con Castilla-La Mancha.

Esta plataforma recuerda que la línea Toledo-Talavera de la Reina es competencia de la Junta de Comunidades, por lo que "desde el principio nos hemos dirigido a la Dirección General de Transportes de Castilla-La Mancha" para hacerles llegar "cientos de firmas" sin que por el momento estas medidas "hayan servido absolutamente para nada".

"Somos personas y merecemos un transporte público digno y en condiciones óptimas", han sentenciado.