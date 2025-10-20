"Trabajadores intoxicados" del laboratorio de Toledo se concentran de nuevo: "Ahora los pacientes somos nosotros"

Los delegados de prevención del Área Sanitaria de Toledo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) se han concentrado este lunes ante el Hospital Universitario de Toledo.

En esta manifestación exigen soluciones ante la "grave" situación que afecta al laboratorio de Anatomía Patológica, que pone en riesgo la salud de los trabajadores.

Con pancartas en las que podía leerse "Trabajadores intoxicados= pacientes sin resultados", "Ahora los pacientes somos nosotros" o "Queremos trabajar sin enfermar", los concentrados han reclamado medidas urgentes, según han señalado los delegados de prevención en un comunicados.

Casi un año después del inicio de los incidentes en estos laboratorios, los problemas de salud persisten, con constantes partes de incidencias inmediatas sobre su salud física y emocional, y con posibles efectos a largo plazo, debido a que la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo no ha ofrecido una solución convincente y definitiva.

Síntomas

El médico especialista en Anatomía Patológica Juan Ruiz ha trasladado el "hartazgo" de los trabajadores, que llevan un año con problemas derivados de intoxicaciones laborales.

Según ha indicado, decenas de personas presentan síntomas como irritación ocular, sequedad de boca, sabor metálico, afonía repentina, dolor de cabeza, mareos e incluso disminución del nivel de consciencia.

Instalaciones

"Queremos trabajar, pero no estamos en condiciones de hacerlo con seguridad", ha afirmado Ruiz, al tiempo que ha lamentado que la situación se haya cronificado, afectando también a los pacientes que dependen de los diagnósticos del laboratorio.

Ante ello, los delegados de prevención pidieron el cierre de las instalaciones para su revisión completa y reparación de las deficiencias detectadas, y han advertido que, mientras persista la situación, continuarán convocando movilizaciones para exigir la resolución de este "grave problema".