La Policía Local de Toledo ya ha inmovilizado 30 coches de Bolt: la empresa lo tilda de "ilegal" y no descarta acciones legales

Toledo sigue su 'lucha' con Bolt. La Policía Local de la ciudad ya ha inmovilizado a una treintena de coches de la compañía de VTC por realizar trayectos urbanos, algo que está prohibido al ser un servicio exclusivo de los taxis. Los llevan al depósito municipal, ubicado en el parking de la calle Bruselas, precisamente donde la compañía tiene su base.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha reconocido que la Policía Local de Toledo comenzaba el pasado viernes a inmovilizar estos vehículos, que recalaron hace semanas en la capital regional con la única posibilidad legal de realizar trayectos interurbanos y no viajes dentro del municipio.

Hernando ha señalado que el Gobierno regional ha puesto las sanciones transmitidas por el Ayuntamiento y la Policía Local, que "en el ejercicio de sus competencias finalmente ha tomado la decisión de inmovilizar los vehículos retirándolos además y llevándoselos en grúas".

El consejero de Fomento ha insistido en que "los únicos que pueden hacer transporte con origen y destino dentro de un municipio son los taxis" y las VTC pueden llevar a pasajeros "pero solamente entre una localidad y otra".

"Si incumplen la ley, se exponen no solamente a las multas, sino que también se exponen a que debido a los reiterados incumplimientos y a las reiteradas sanciones que se les han impuesto a algunos conductores, se proceda a la inmovilización del vehículo como ha hecho el Ayuntamiento de Toledo", ha precisado Hernando.

La sanción llega hasta los 4.000 euros cuando ha sido reiterado el incumplimiento pero también conlleva la inmovilización del vehículo, ha señalado el consejero.

La respuesta de Bolt

Bolt, en un comunicado, ha condenado las recientes inmovilizaciones de vehículos con licencia VTC por parte de la Policía Local de Toledo, una actuación que califica de "ilegal", ya que el Consistorio "carece de competencias para limitar este tipo de servicios en trayectos urbanos".

La compañía recuerda que sus operaciones en Toledo se desarrollan "con total cumplimiento de la legislación vigente" y considera que estas intervenciones suponen un "grave perjuicio para los ciudadanos, los conductores profesionales y el derecho a una movilidad libre y moderna".

Piden legislación

La empresa sostiene que esta situación pone de manifiesto, "nuevamente", la necesidad de que la región "actualice la normativa" y establezca "reglas claras" en beneficio de los ciudadanos y los profesionales del transporte.

“Los ciudadanos y usuarios de Toledo no merecen ser tratados como ciudadanos de tercera. En un contexto en el que la mayoría de los mercados están apostando por la innovación, corresponde a Toledo y Castilla-La Mancha decidir si van a seguir las normas y la jurisprudencia de la Unión Europea o no”, explica Daniel Georges, director de Bolt en España.

Prácticas "graves" en las inspecciones

Asimismo, desde MOVEA, asociación del sector VTC en España, se anuncia que las multas e inmovilizaciones "serán recurridas por vía legal, al no estar amparadas por ninguna normativa aplicable". Además, denuncian "prácticas graves durante las inspecciones, que podrían tener consecuencias jurídicas".

“Además de las inmovilizaciones que no son conformes a derecho, contamos con pruebas de otras actuaciones ilegales: los agentes obligan a los viajeros a abandonar el vehículo y tomar un taxi, y retiran los teléfonos móviles tanto a conductores como a usuarios sin ningún tipo de consentimiento", apuntan.

Las VTC no descartan emprender acciones legales contra representantes públicos por la comisión de posibles delitos”, señalan desde MOVEA.