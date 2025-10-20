Una actriz de la serie 'Hospital Central' visita Puy Du Fou en Toledo: "Me ha emocionado mucho, voy a volver"

Alicia Borrachero, una de las actrices más reconocidas de la televisión y el teatro español, ha visitado recientemente el afamado parque temático Puy du Fou en Toledo y ha quedado impresionada.

La intérprete madrileña de 57 años conocida por sus icónicos papeles en series de éxito como 'Hospital Central', 'Tiempos de guerra' o 'El Caso Asunta' califica la experiencia como un verdadero "sueño cumplido" en un vídeo compartido en redes sociales por el propio parque.

La visita de Borrachero llega en un momento de máximo esplendor para el parque toledano tras recibir el premio 'Mejor Nuevo Espectáculo Europeo 2025' en los 'Parksmania Awards'. Este prestigioso galardón recayó en una de las últimas creaciones: 'El Tambor de la Libertad', que cuenta la historia de una toledana que lideró a todo un pueblo durante la Guerra de la Independencia.

"Llega al corazón y es una experiencia de unión", señala sobre Puy du Fou la actriz que actualmente compagina diversos proyectos en cine y teatro. Esta visita era una cuenta pendiente desde hace tiempo.

"Lo conocía, por supuesto. Había oído hablar muchísimo y tenía ganas de poder venir, así que hoy he cumplido ese sueño también", confiesa.

Uno de los espectáculos que disfrutarás en Puy du Fou. Puy du Fou

Uno de los aspectos que subraya Borrachero es el factor humano y emocional del parque más allá de la espectacularidad técnica, un aspecto que ella valora especialmente dada su vida profesional ligada al arte de la interpretación.

"Es difícil encontrar una palabra o pocas palabras que lo describan porque para mí es una experiencia de unión", destaca visiblemente emocionada.

El esfuerzo colectivo que hay detrás de cada representación también ha sido objeto de halagos para la estrella del cine español."Me ha emocionado mucho ver tantos actores, el ejercicio técnico es impresionante, al igual que el despliegue", añade.

Alicia Borrachero concluye su análisis de la experiencia con una recomendación rotunda: "Lo recomiendo, felicito a todo el mundo que está detrás, a quien sea que ha tenido este sueño. Por supuesto, voy a volver. Hoy no he podido verlo todo y tengo muchas ganas de poder volver".

La actriz madrileña se suma a una lista de personalidades de la cultura como el Mago Pop o Carlos Rivera que han quedado perplejas tras conocer de primera mano Puy du Fou. El parque toledano sigue reafirmándose como uno de los mayores destinos de ocio del panorama nacional e internacional.